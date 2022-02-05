Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Koronavirüs'e yakalandı: Hamdolsun hafif geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Bugün Zonguldak'ta konuşma yapmayı planladığı açılışa Ankara'dan katılan Cumhurbaşkanı, "Soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle gelemedik" demişti. Video konferans ile katılım gösterdiği açılış töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" dedi.

Omicron varyantı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun hafif geçiriyoruz" diye belirtti. Erdoğan vatandaşlara, "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye seslendi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Emine Erdoğan retweet'ledi: Anca beraber kanca beraber

Emine Erdoğan da eşi Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını retweet'leyerek, "Anca beraber, kanca beraber" diye yazdı. Emine Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü.

Bakan Koca da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."