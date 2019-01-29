Erdoğan'dan 'sandığın namusunu koruma' çağrısı: CHP devre dışı kalacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partisinin teşkilatına "sandık namusunu koruma çağrısı" yaptı. Erdoğan, Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP’nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. Önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının miladı olacaktır" dedi.

Erdoğan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i kastederek "CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor" ifadesini kullandı. Tunç Soyer'in babası eski askeri savcı Nurettin Soyer, 12 Eylül yargılamaları sırasında görev yapmıştı.

Erdoğan, SMA hastalığının tüm tiplerinde ilaçların geri ödeme kapsamına alındığı da söyledi.

CHP, 73 yıl önceki 1946 seçimlerini açık oy / gizli tasnif usulüyle kazandığını söyleyen Erdoğan, 72 yıl önceki 1947 muhtarlık seçimlerinde de CHP’nin Mersin Arslanköy’de sayımlarda hile yapmak istediğini ama bunu başaramadığını ve Demokrat Partili (DP) muhtar adayının seçimleri kazandığını anlattı. Ancak Mersin Valisinin seçimin yenilenmesi kararı sonrası itiraz eden halkın “isyan” ile suçlandığını, sanıklar hakkında idam istendiğini söyleyen Erdoğan, bir yıl sonra sanıkların beraat ettiğini aktardı.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP, evet, hep açık oy, gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir.

Biz adeta anayasa değiştirebilecek güce sahipken partimizi kapatmaya yeltendiler. CHP’nin başındakiler “Ankara’da da hâkimler varmış” dedi.

Karşımızda adeta bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Ben inanıyorum ki 31 Mart’ta benim vatandaşlarım gereken dersi sandıkta verecektir.

Tunç Soyer göndermesi

CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor.

Sandığın namusu

Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP’nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP'ye oy verenler ya aileden, ya ideolojik bağnazlıktan ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluşuyor. Önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının miladı olacaktır.

"İşi sıkı tutacağız ki sandıktan biz çıkalım"

İşi sıkı tutacağız ki 31 Mart’ta sandıklardan biz çıkalım. Sandıkları asla boş bırakmayacak arkadaşlarımız, gerektiğinde itirazlarını yazılı olarak kayda geçireceklerdir.

"Sandıktan çıkanla inatlaşılmaz"

Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri var. Bizim anlayışımıza göre milletle inatlaşılmaz.

Nişasta bazlı şeker kotası

Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5’e indiriyoruz.

"İşçiler, kadrolu olacak"

Bir başka müjdemiz kömür üretimiyle ilgili. Ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Hedefimiz rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. 7 sahayı daha işletmeye açarak üretimi 18.5 milyon ton artırdık. Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek. 2 bin 400 işçinin tamamı kadrolu olarak aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

SMA hastalarına geri ödeme

Bir başka müjdemiz de SMA hastalarının ailelerine. Bu hastalığın tüm tiplerini geri ödeme sistemine dahil ettik. Bununla ilgili karar komisyonda alındı yakında yürürlüğe girecek."