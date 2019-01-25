Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye topraklarına girmenin önünü açıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin adaylarını açıklamak için Erzurum'a gitti. Erdoğan buradaki konuşmasında Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirdiği Adana Mutabakatı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan "Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara(Suriye) girmesinin önünü açıyor" dedi. "Sabrımız sınırsız değildir, bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek değiliz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözler tutulmazsa güvenli bölgeyi biz oluştururuz" açıklamasını yaptı.

Suriye'den gelenler için Türkiye'nin yaptığı harcamalardan bahsederken "Tipiyi yiyen ben titreyen sen" diyen Erdoğan, "Suriye'deki Irak'taki insanları, sanki bunlar başka bir dünyanın varlıkları gibi, bizden ayrı topluluklar gibi, göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşma yaparak Bakırköy'e gittiğini söyleyen Erdoğan, ana muhalefet lideri için "Korkaksın korkak" ifadesini kullandı.

AKP'nin Erzurum adayları şöyle:

Büyükşehir: Mehmet Sekmen

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan

Çat: Melik Yaşar

Hınıs: Erdoğan Eren

Horasan: Abdülkadir Ayan

Karaçoban: Sedat Gümüş

Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli

Narman: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Palandöken: Muhammed Sunar

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir

Tekman: Mustafa Engin

Tortum: Ömer Hancı

Yakutiye: Mahmut Uçar

İspir: Ahmet Coşkun (MHP)

Uzundere: Hilmi Aktoprak (MHP)

İl ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Erdoğan gündeme ilişkin olarak açıklamada bulundu. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Darbeciyle yan yana olmayız"

"15 Temmuz gecesi saat 23.15 Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. Tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne geçiyor. Diyor ki, benim için bana haber verseydiler ben de beklerdim diyor. Telefondan mesajlarımızı tüm Türkiye'ye yaydık. Herkes meydanlara dedik. Bütün millet meydanlara döküldü, sen kahveni yudumluyordun. Korkaksın korkak. Diktatörler zafer anıtı dikemez. Biz hep darbelere karşı durduk. Darbecilerle yan yana olmadık. Dünyanın neresinde bir darbe varsa biz onların karşısındayız. Mısır'da darbe yaptılar karşısında durduk. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Darbecilerle beraber olmayacağız "

“Siyasette ölçümüz hizmet”

"Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler cumhuriyet tarihimizin tamamına yapılanlardan 5-10 kat fazladır. Erzurum da bu hizmetlerden yararlanmıştır. 23.5 katrilyon yatırım yaptık."

Erzurum'a şehir hastanesi

"Son 16 yılda Erzurum'a 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Buz pateni salonunda bu toplantıyı yapmak doğru değil ancak şimdi 10 bin kişilik kapalı spor salonunu yatırım programına aldık. Size bir müjde veriyorum; 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ne şehir merkezine kazandırıyoruz. Şimdi emekliler ve gaziler için de 5 bin toplu konutu burada inşa edeceğiz. Erzurum'da çiftçilerimize 1,3 milyar TL tarımsal destek verdik."

"Hesabı sandığa bırakın"

"Birileri size Erzurum’un ihmal edildiğini söyleyecek. Siz onlara ne derseniz, bildiklerini okuyacaklar. Asıl hesabı sandığa bırakın."

"Suriye sınırında olan bitenlerde Türkiye hesapları var"

"Suriye sınırlarımızda olup bitenlerde Suriye değil, Türkiye hesapları var. Irak'ta Türkiye hesapları var. Millet olarak biz tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek ciddi çalışma varken, batıda belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışmaya rastlıyoruz. Sadece şu Erzurum'u sahip olduğu kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek zenginliktedir."

"Biz Adana Mutabakatıyla bu imzayı aldık"

"Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibince silah çatanlar bize sınırdaş olan kardeşlerimizin geleceğini korumamıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz Adana Mutabakatıyla bu imzayı aldık. Bu imza herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmenin önünü açıyor."

"Sözler tutulmazsa, güvenli bölgeyi biz oluştururuz"

“Bize Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz diyenler temenni ederim ki verilen son sözlerle bunu yerine getirirler. Sabrımız sınırsız değildir, bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar bekleyecek değiliz. Bir güvenli bölge ya da tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde güvenli bölgesi aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek beklemekteyiz. Güvenli bölge konusunda BM'nin de bu işe uygun bir kabiliyeti olmadığını birçok örneğe bakarak görüyoruz. Bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye'dir. Bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Bunun dışındaki çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız.”