Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilirsem erken seçim neden gündeme gelsin?

Başbakan Erdoğan Mehmet Barlas'ın konuğu oluyor.





Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Cumhurbaşkanı olursanız nasıl bir Türkiye olacak?

Biz ilk dönem Çankaya yürütme arasında biraz sıkıntılarımız olmadı değil. Özellikli atamalar konusunda. Son 7 yıllık süreç verilmi bir sürneç geçti. Çankaya'nın arkasında güçlü bir parlamento olması çok önemli. Turgut Bey'e Çankaya'yı dar ettiler. Bu uyum olmadığı zaman, ülke kaybediyor. Bir kararı alırken, yürütme olarak bu kararı ne kadar süratle yasa olarak çıkartırsanız, o kadar çabuk netice alırsınız. Danıştay, devletin önünü kesmek, engellemek gibi bir durumu var. Cumhurbaşkanı ve hükümet el ele verdiği zaman bunları aşmak mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı Gül'le ihtilafınız oldu mu?

Hemen hemen hiç olmadı. Zaten birçok konuda Abdullah Beyl'le öncesinden istişare ettik. Devletin başı olduğuna göre, bazı şeyleri önceden görüşmek önemli. Yasalarla ilgili ufak tefek şeyler oldu ama onlar da telafi edildi.

2015 seçimlerinde anayasayı yapabilecek güce, mensubu olduğumuz partimiz erişirse, parlamentodaki çocuğunlukla böyle bir uyum, yeni anayasayı gerektirir.

'Bizimle ters düşenler bittiler'

Bizimle ters düşenler tükendiler, bunlar ihanet etmişlerdir. PHarti kurmuşlardır ama hiçbir yere varamadılar. Çünkü dürüst hareket etmediler. Şu anda kimse onları hatırlamıyor. Onlar o tekliflere aldandılar ve bulundukları güçlü makamı koruyamadılar.

Böyle bir şeyi temenni etmem, olması ihtimalini de düşük görüyorum. Bu hareketin çekirdek kadrosunun bazı kutsalları var. Bu olay, bu hareket bir davadır. Bu davaya gönül vermiş insanlar, böyle bir ihanete girmezler. 3 dönemi Tayyip Erdoğan kendi kafasından kurmadı. Böyle bir 3 dönem kuralı koyalım ki, sürekli hücresi tazelenen bir hareket olsun. Bunu bugüne kadar kimse dillendirmedi, şimdi 3. döneme gelen arkadaşlarımızın bazıları tahrike uğruyor. Bunu doğru bulmuyorum. Nihai kararı verecek olan partinin büyük kongresidir.

Halkımız cumhurbaşkanlığını bize verirse, kafamızda oluşturduğumuz alternatiflerden birini belirleyeceğiz. Ben cumhurbaşkanı seçilirsem niye erken seçim gündeme gelsin, onu anlamıyorum. Bu tip bir erken seçim anlayışı ülkeyi zarara sokar.

Biz dersaneler olayıyla, halkımızın sömürülme olayını kaldırdık. Çok iyi para alıyorlar. 25-30 bin liraya varan kursları vardır. Bütün halkıma sesleniyorum, bunların okullarından alın çocuklarınızı. Git o parayla çocuğunu yurtdışında okut.

Yeni bir Başbakan atamanız gerekecek

Kafamızda oluşturduğumuz alternatiflerden bir tanesini istişareleri de yapıp ataycağız. İlk turda seçilirsem parti genel başkanlığını o anda bırakmıyorsunuz. 45 gün içinde. O andan itibaren Başkanvekilimiz var vekaleten yürütecek. Mehmet Ali Şahin Bey.

Erken seçim olur mu?

Erken seçim niye gündeme gelsin ben onu merak ediyorum. Bu tür erken seçim anlayışı ülkeyi zarara sokar. 4 yıllık hükümetsiniz mart seçime geçti şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi. Kalkar genel seçimi koymaya çalışırsanız 1 yıl içine 3 seçimi koymuş olursunuz. Zaten 10 ay kalıyor. Kaldı ki burda bir koalisyon hükümeti yok, oturmuş bir hükümet var. Benim kanaatim şudur o da genel başkanı ayrı başbakanı ayrı bir ülke sağlıklı yürümez. Genel Başkan aynı zamanda Başbakan olursa güçlü olur.

Gezi olayları

Gezi olayları dış bağlantılıdır. Yakın çevremdeki arkadaşlarım yıkıldık gidiyoruz beklentizi içinde olduklarını zannetmiyorum. Ben o ara bir Afrika ziyaretine gittim. Arkadaşlardan bazıları 'bunu iptal etsek' dediler. Ben 'hayır' dedim. İlgili olan bürokratlara da, 'duruma müdahil olacaksınız' dedim. Bürokrat arkadaşlara söyledik, an be an takip ettik dışarıdan. Cezayir'den döndükten sonra, 3 saat içinde Yeşilköy havalimanında 100 bini aşkın insan toplandı. O bir kırılma noktasıydı. O andan itibaren, demek ki millet sadece Gezi'ye gelenler değilmiş dedi. Ben milletime müteşekkirim. Biz tencere tavacı değiliz dediler. Ve hakikaten, bütün dolaştığım vilayetlerde, bunu gururla tespit ettim.

'Paralel yargı ulusal güvenliği tehdit eder hale geldi'

17 Aralık ve 25 Aralık'ta da benzer şeyler yaptılar. Ama başarılı olamadılar. Bir ülkenin savcısı, başbakanına twitter'dan tehdit yağdıramaz. Nered HSYK? Siz halen neyi bekliyorsunuz? Bunun adımını atmanız lazım. Böyle bir adam adalet mekanizmasına yakışmaz. Bunlar hakikaten ülkede paralel yargı, diğerlerini tenzih ediyorum, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir.

'Kırmızı bülten çıkartırsak, orada duramayacaktır'

Ben Amerika'nın tavır almasını bekliyorum, kendisi de anladım dedi. Buradaki yargının vereceği kararlar önemli. Yargıdan kırmızı bülten çıkardığımız andan itibaren, şu anda bulunduğu yerde duramayacaktır. Pek çoğu Türkiye'den kaçmaya başladı. Böcek olayıyla ilgili birisi kaçmış. Yargı yurtdışına çıkma yasağı çıkmadığı için, tıpış tıpış kaçmış.

'Türkiye'deki Musevilere yazılanları doğru bulmuyorum'

Türkiye'deki Museviler bizim vatandaşlarımızdır. Bazı derneklerin yaptığı açıklamaları kabul etmiyorum. Bizim uluslararası camiada attığımız adımlar var, yapacaklarsa İsrail devletine, yönetimine oraya yönelik söylesinler. Bir de İsrail halkını, onları kendi yönetimine karşı, ayaklanmaya karşı davet etsinler.



Rehineler konusu hassas yürüyor

IŞİD'in elindeki rehineler konusu hassas yürüyor. Tahrik edemeyiz. Vatandaşlarımızdan birinin başına bir şey gelirse bu bizi üzer. Temas kurduk, o çalışmalar devam ediyor. Bizim onlara ilettiğimiz mesajlar var. Temennim o ki, bir an önce o vatandaşlarımızı Türkiye'ye alabilmek.

Bedelli askerlik ve profesyonel ordu

Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaparız, yaptırırız. Burada bütün şey, aslında bizim ordumuz yarı profesyonel diyebiliriz. Şu anda TSK'da subay, astsubay sayısını aldığımız zaman rakam küçümsenmeyecek derecede ciddi. Burada yapılması gereken, tam profesyonel orduya gittiğimizde, bize ne kadar eleman lazım, bunların tespiti lazım. Bunun adımını kesinleştirip atmak lazım. Askerlik denen bu mesleğin gençlerimize kazandırdığı şeyler var. Bir defa disipline etmek, belli bir ahlakı vermek. Askerlik süresi 1 yıla düşüyor.