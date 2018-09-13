Erdoğan konuştu, dolar hızlı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artıracağı beklentisiyle 6.33 seviyelerine kadar inen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.

TIKLAYIN - Merkez Bankası toplantısı öncesi konuşan Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi!

Dolar, faiz kararının açıklanacağı kritik güne yatay seyirle başladı. Sabah ilk işlemlerde dolar/TL 6.3530 ve euro/TL 7.4020 seviyesinde bulunuyordu. Kur, Erdoğan'ın TESK genel kurulunda yaptığı açıklamalar sonrasında yukarı yönlü hareketlendi ve 6.55 seviyesinin üzerine çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar, 6.4581 seviyesine kadar çıktıktan sonra saat 12.39’da yüzde 3,11 yükselişle 6.53 seviyesinde yer aldı.

Erdoğan ne dedi?

Erdoğan, "Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı. Yüzde 50'lere varan faiz oranları isteniyor. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız" demişti.

Erdoğan, 'bağımsız' dediği Merkez Bankası'na da eleştiriler yöneltti.

"Konuşmanın maliyeti 24 milyar TL"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Erdoğan’ın konuşmaya başladığı sırada doların 6.34 olduğunu belirtirken, konuşmanın bitişinde kurda 10 kuruş fark olduğunu söyledi. Erdoğdu, Türkiye’nin kısa vadeli borcunun 240 milyar dolar olduğunu hatırlatırken Bu konuşmanın teorik maliyeti 24 Milyar TL... Gezi Parkı’da dolar 5 kuruş arttı diye kıyameti koparanlara duyurulur…” dedi.

"Böyle başka bir ülke yoktur..."

Ekonomist Uğur Gürses, Erdoğan’ın açıklamalarını "Siyasetçisinin konuşarak sabahtan öğleye kurları yüzde 3 yukarı iten parasına değer kaybettiren başka bir ülke yoktur herhalde…” ifadesiyle değerlendirdi.

Gürses ayrıca şu yorumu yaptı:

"En iyimser yorum şu olur; kallavi bir faiz artışı için Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiler. O da seçmene 'itiraz şerhini' düşüyor, faiz karşıtı söylemini tekrarlayarak. Mealen 'Ben istemedim ama bunlar yaptılar' demek için…"

"Faiz artışı olursa TCMB Başkanı istifa etmeli"

Erdoğan’ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü ‘FSEN teorisi’ diyerek kısaltan ekonomist Ümit Akçay da sosyal medya hesabı Twitter’da şu mesajı paylaştı:

"Bu durumda: a. TCMB, FSEN'e göre, enflasyonu düşürmek için sert faiz indirimi yapmalı. b. Eğer Cumhurbaşkanının iradesinin aksine faiz artışı yaparsa, TCMB başkanı istifa etmeli. Zira yeni sistemde bürokrasi içinde çatlak seslere yer yok vaadi vardı.”