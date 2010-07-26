-ERDOĞAN: KÖKLERİMİZİ ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ MALATYA (A.A) - 25.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhuriyetimizin daha güçlü, demokratik ve müreffeh bir yapıya kavuşması noktasında köklerimizi asla ve asla ihmal etmeyeceğiz. Geçmişine sırtını dönenler geleceği inşa edemezler'' dedi. Başbakan Erdoğan, Malatya'dan ayrılmadan önce Sosyal Bilimler Lisesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, lisenin, öğrencilere dünya üniversiteleri standartlarında eğitim vereceğini, Malatya'nın zeki gençlerini dünya ile buluşturma noktasında önemli görev göreceğini söyledi. Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaşi Veli'ye, Yunus Emre'den Mevlana'ya, Niyazi Mısri'den Battal Gazi'ye ve Hacı Bayram Veli'ye kadar binlerce gönül insanının, bu toprakların hamurunu ilimle olduğu kadar kardeşlik, ilim ve irfanla yoğurduğunu anlatan Erdoğan, şöyle dedi: ''Ağaç, köküyle yaşar köküyle ayakta durur. Cumhuriyetimizin daha güçlü, demokratik ve müreffeh bir yapıya kavuşması noktasında köklerimizi asla ve asla ihmal etmeyeceğiz. Geçmişine sırtını dönenler, geleceği inşa edemezler. Biz de geçmişten ilham alacağız. Geçmişin ilim ve irfanını adeta kana kana içecek, geleceği de bunun üzerine inşa edeceğiz. Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''