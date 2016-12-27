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BBC Türkçe

Erdoğan: Koalisyon DEAŞ, YPG ve PYD'ye destek veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon güçleri için "Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." dedi.

27 Aralık 2016 23:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon güçleri için "Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." dedi.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yle düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'nu değerlendiren Erdoğan, " 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." dedi.

Erdağan ayrıca "Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz." diye konuştu.

Suriye'de ateşkes ve barış için yapılan Cenevre görüşmelerinin "fos çıktığını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda sayın Putin ile yaptığım görüşmede, Sayın Putin bize Astana'yı teklif etti. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi. Ama bu zirveye eğer terör örgütleri davet edilecek olursa biz sıcak bakmayız." dedi.

Erdoğan görüşmeler ilk etapta "ılımlı muhalifler, İran, Rusya, Türkiye'nin katılması durumunda, Suudi Arabistan ve Katar'ın da görüşmelerde yer almasını temenni ettiklerini söyledi ve "Onların iyi niyetle yaptığı bir destek ve çalışma var" dedi.

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