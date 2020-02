Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.

"Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" diyen Erdoğan, "Muhataplarımızdan Münbiç konusunda da bize verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Önümüzde 2019 seçimleri var, 3 seçim yaşayacağız. Bu 3 seçimde de şimdiden çok büyük gayret ortaya koymamız lazım ki hesapları alt üst edelim. Buna hazır olmamız lazım. Bizim bu ülkeye bu millete olan sevgimiz son nefesimize kadar bitmeyecek.

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Kimsenin yokluğu herhangi bir boşluğu ortaya çıkarmaz. Bu ülkeye hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var.

Gelirken son durumu sordum. Afrin’de salona girerken aldığım son rakam şu; 3747 terörist etkisiz hale getirildi.

Trabzon'a yeni bir üniversite daha kuruyoruz. Akçaabat'a kurulacak üniversite ile Trabzon yeni bir yüksek öğretim imkanına daha kavuşacak. Avni Aker'in yerine yeni bir şehir parkı ve Trabzon'un ve takımın hatıralarını yaşatacak bir müzeyi kurmuş olacağız. Beton yığınlarından bıktık artık.

Tel Rıfat'a operasyon mesajı

Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız. Muhataplarımızdan Münbiç konusunda da bize verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

"ABD Münbiç'in denetimini PYD'den almalı"

Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Biz müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz her teröristi affetmez indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli. Eğer terör örgütünden temizlenmezse operasyon bizim için kaçınılmazdır. Teröristlerin cirit attığı yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturan teröristleri halleder geçeriz. Sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütünün üzerine sonuna kadar gideceğiz."

"Sincar'a gireceğiz dedik', operasyonlar başladı"

Kongre öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "(Sincar'a da gireceğiz) dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok" dedi.

Erdoğan, Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Bir metal yorgunluğu var dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. AK Parti başkalarıyla dğeil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.



Birileri seçim standardını vermemezi spekülasyonlarına alet ediyor. Bazıları senaryo üretiyor. Biz her an seçime hazır olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu bir parti değil dava. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, büyüdükçe tevazusu artan, sorumluluğu artan bir partiyiz.



2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.



Biz hizmetleri hayata geçirirken dünyanın en çapsız muhalefer partisiyle de uğraşıyoruz. Ana muhalefet partisi FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla siyaseti esir almaya çalışıyor.

"Beğenmedikleri ÖSO 302 şehit verdi"



Bunlar PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. ÖSO'daki kerdeşlerimize iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi.





Doğu Guta'dan bu sabah bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın diyor.



Bir gece önce Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayımlamasının takdirini milletime bırakıyorum. Bunlar çapsızlıklarından utanıyorum. Bu partinin düşürüldüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Güçlü ana muhalefet güçlü iktidar demektir. Bunlar krediyi tamamen tükettiler."