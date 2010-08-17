-ERDOĞAN: KİRLİ SENARYOLARI UYGULAMAK İSTİYORLAR ÇORUM (A.A) - 17.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün de bazı illerimizde, bazı ilçelerimizde kirli senaryolarını uygulamaya koymak istiyorlar. Tıpkı 1980'de Çorum'da olduğu gibi, bugün de hassas vilayetlerimizde, hassas ilçelerimizde kargaşa çıkartmak, arbede çıkartmak, milleti galeyana getirip buradan rant sağlamak istiyorlar. İnegöl de öyle, Dörtyol da öyle bunu böyle biliniz'' dedi. Erdoğan, ''İşte Dörtyol'da bakın kimin arabaları kullanıldı. Ortaya çıkıyor, görüyorsunuz. Kimler kimlerle nasıl teknik takiplere takıldı görüyorsunuz'' diye konuştu. Çorum'da, Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, İstiklal Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri olan Çorum'un 1510 İstiklal Madalyasına sahip olduğunu belirterek, Türk milleti olarak Çorum'un yiğitliğiyle, mertliğiyle ve gözüpekliğiyle her zaman gurur duyduklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir yandan sessiz devrim denilen reformları hayata geçirdik, diğer yandan Türkiye'yi büyütecek, güçlendirecek hizmetleri, yatırımları yaptık. Tüm bunları yaparken demokrasiden, millet iradesinden hoşlanmayan, sivil siyasetten hazzetmeyen bir kısım karanlık odakların harekete geçtiklerini gördük. Gördük ki bu ülkede kirli birtakım örgütlenmeler var. Bu kirli örgütlerin, çetelerin, bu kirli odakların, toplumun damarlarına kadar, devletin koridorlarına kadar sirayet ettiğini gördük. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır duasıyla çetelere karşı, mafyaya karşı, hukuk dışı örgütlenmelere karşı amansız bir mücadele başlattık. Hatırlayın, 2006 yılında, Danıştay'a bir saldırı oldu. Eli silahlı katil ya da katiller, ellerini kollarını sallayarak Danıştay'a girdiler, toplantı salonunu bastılar ve oraya kurşun yağdırdılar. Olay anından itibaren hemen bazı medya kuruluşları, bazı siyasiler, bazı bürokratlar doğrudan doğruya AK Parti hükümetini, bizi suçlamaya başladılar. Cenaze törenlerinde kitleler bize karşı kışkırtıldı.'' Geçmişte de benzer birtakım olaylar olduğunu belirten Erdoğan, ama bu olayların hiçbirinin çözülemediğini, asıl sorumluların bulunamadığını ifade etti. AK Parti hükümeti olarak kendilerinin Danıştay saldırısının üzerini örtmediklerini, bir kısım medyanın hedef saptırmalarına aldanmadık ve olayın tüm boyutlarıyla üzerine gittiklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''İşte şimdi görüyorsunuz, hükümetin, AK Parti'nin sorumlu olduğunu söyleyenler şimdi başları önünde dolaşıyorlar. Kimlerin kimlerle iş tuttuğu, kimlerin bu ülkenin istikrarına, huzuruna, güvenliğine kastettiği, kimlerin bu kirli hedefler için kader birliği yaptığı ortaya çıkıyor. Bakın, bu olayları, bu çeteleri Çorum'da hatırlatmamın bir sebebi var. Anlıyorsunuz değil mi? Biz artık adalet yerini bulsun, kirli oyunlar bozulsun istiyoruz. Biz artık tarihle yüzleşmek istiyoruz. Biz, tarihimizdeki karanlık noktaların artık aydınlanmasını istiyoruz. 1980 yılında mayıs ayında Çorum'da maalesef kanlı olaylar yaşandı, birçok vatandaşımız öldürüldü, birçoğu yaralandı. 1980 yılında Çorum'da yaşanan olaylar, asla ve asla bir sağcı-solcu çatışması değildi. 1980 yılında Çorum'da yaşanan olaylar, asla ve asla bir Alevi–Sünni çatışması da değildi. Çorum'da, bu olayların öncesinde yaşanan gelişmeler, bu olayların sonrasında ortaya çıkan gerçekler, burada açık açık bir provokasyon, açık açık bir kışkırtma yaşandığını gösterdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar, Sivas'ta yaşanan olaylar, İstanbul Gazimahallesi'nde yaşanan olaylar, Danıştay'a yapılan saldırı, faili meçhul cinayetler, kirli suikastlar... Bunların tamamı, kirli senaryoların kışkırtma denemeleridir. İşte bugün tek tek açığa çıkartılan çeteler, terör örgütlenmeleri, korku salarak, tedirgin ederek, sokakları kan gölüne çevirerek bu ülkeye ve bu millete yön vermek, rota çizmek istediler. Benzeri olayları bugün de zaman zaman denemeye çalışıyorlar. Dün nasıl, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta kirli senaryolar hayata geçirilmek istendiyse bugün de bir kısım senaryolar yazılıyor ama hamdolsun daha uygulamaya geçmeden bunların hepsi deşifre ediliyor.'' O devirlerin artık geride kaldığını, o karanlık dönemlerin kapıları açılmamak üzere kapandığını belirten Başbakan Erdoğan, şimdi artık karanlığın yerini aydınlığın aldığını, artık çetelere avukatlık yapan bir iktidarın değil, çetelerden hesap soran, artık milletin avukatı olan bir iktidarın bulunduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Şimdi artık demokrasi dışı güçlere çanak tutan bir yönetim yok, millet iradesini en üstte tutan bir yönetim var. Şimdi artık şapkasını alıp giden bir iktidar yok, millet adına milletin emanetini canından kutsal bilen bir iktidar var. Bu ülkede artık çetelerin değil, milletin dediği oluyor. Bu ülkeye artık mafya değil, terör örgütleri değil, artık millet yön veriyor, millet rota çiziyor. İşte Anayasa değişikliğinin anlamı budur. Gayet güzel pankartlar asmışsınız. Zaten gerçekler orada. Benim halkım en güzelini biliyor. Bu CHP zihniyeti benim vatandaşıma 'göbeğini kaşıyanlar' diyor, 'bidon kafalı' diyor. 12 Eylül'de kim bidon kafalı, kim göbeğini kaşıyan göreceksin. Anayasa değişikliği, 27 Mayıs'la yüzleşmektir, 12 Eylül'le yüzleşmektir. Anayasa değişikliği bu ülkede mazlumların sırtından geçinenleri hesaba çekmek için onlarla yüzleşmektir, 12 Eylül öncesi akan kanların hesabını sormaktır. Anayasa değişikliği, bu ülkenin tarihindeki o karanlık noktaları aydınlatmaktır.''