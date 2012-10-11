Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün davetlisiydi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde bu akşam Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev onuruna bir yemek verdi. Gül yemeğe ilk kez muhalefet partilerinin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'yi de davet etti. Köşkte yemeğe katılan liderler ilk kez yabancı bir devlet başkanın huzurunda bir araya geldiler.

Cumhubaşkanı Abdullah Gül bu akşam Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev onuruna vereceği yemekte büyük bir sürprize imza attı. Gül bu yemeğe, Başbakan Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de davet etti. Gül ve Nazarbayev’in masasındaki bu isimlere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de eşlik etti.

Köşk kaynakları, ilk kez gerçekleşen bu uygulamaya ilişkin Hürriyet Dünyası’na Cumhurbaşkanı Gül’ün Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev onuruna verilen akşam yemeğine muhalefet liderlerini de davet etme nedenine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e için bir ‘devlet masası’ oluşturarak jest yapmak istedi" açıklamasını yaptı.

Gül’ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde, Başbakan Erdoğan ile birlikte Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez yabancı bir devlet başkanının huzurunda biraraya gelmiş oldu. ‘Devlet Masası’na TBMM’de grubu bulunan dördüncü parti Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrılmaması ise dikkat çekti.