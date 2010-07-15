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Politika

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A)

15 Temmuz 2010 14:10

-ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A) - 15.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör konusunu görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı TBMM'deki makam odasının girişinde karşıladı ve el sıkışarak ''hoşgeldiniz'' dedi.  Görüşmeye, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in yanı sıra CHP'den Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Grup Başkanvekili Kemal Anadolu da katılıyor. Görüşmeyi çok sayıda gazeteci izliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı. Görüşmeden sınırlı sayıda foto muhabiri ve kameramanın görüntü almasına izin veriliyor. 

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