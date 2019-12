-ERDOĞAN KIBRISLILARA MÜJDEYİ VERDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''KKTC'ye Türkiye'den boru hattıyla su taşınmasına ilişkin anlaşmanın da artık imza safhasına geldiğinin müjdesini vermek isterim. Başbakan Yardımcımız Cemil Beyin 20 Temmuz kutlamaları öncesi yapacağı KKTC ziyaretinde bu imzalar atılacaktır. Kısa sürede inşallah temelleri atacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan ile KKTC Başbakanı İrsen Küçük, ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC Başbakanı Küçük ile son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, BM Kapsamlı Çözüm Müzakereleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme en kısa sürede ulaşılması hususunda KKTC Başbakanı Küçük ile görüş birliğinde olduklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türk tarafı adil, doğru, kalıcı çözümden yanadır, bu hedefe en kısa sürede ulaşılması yönünde tam bir inanç ve kararlılığa sahiptir. Bu doğrultu da hedef müzakerelerde 2010 yılı sonuna kadar kapsamlı çözüme ulaşılmasıdır. Sayın BM Genel Sekreteri de son İyi Niyet Misyonu Raporu'nda bu hedefi teyit etmiştir, takipçisi olacağını vurgulamıştır. Kendileriyle yaptığımız ikili görüşmede de son G-20 zirvesinde de kendileriyle konuştuğumda aynı ifadeleri kullanmıştır. Türk tarafı bu hedefi bütünüyle paylaşmakta, bu yolda aynı kararlılığını ortaya koyarak müzakere sürecinin takipçisi olacaktır, bir garantör ülke olarak. Kıbrıs Rumlarının artık Türk tarafının yapıcılığına aynı şekilde mukabele etmelerini bekliyoruz. Çözüm fırsatının 2004'te olduğu gibi bir kez daha heba edilmesine sebebiyet vermemeleri gerekir. Bu sürecin de akim bırakılması halinde Kıbrıs Türklerine uygulanan insanlık dışı kısıtlamaların daha fazla sürdürülemeyeceğini herkesin idrak etmesi gerekir. Uzlaşmaz tarafın ödüllendirilip, barıştan yana olanların cezalandırılması gibi vahim bir durumun devamına müsaade edilemez, biz de buna müsaade edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda AB başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.'' -''KKTC HÜKÜMETİ İLE TAM BİR DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ''- Başbakan Erdoğan, AK Parti hükümeti için ''KKTC halkının ekonomi alanındaki başarısı ve gelecekteki refahını teminat altına alacak güce erişmesinin öncelikli bir konu'' olduğunu belirtti. KKTC Başbakanı Küçük ve hükümeti ile tam bir dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''İnanıyorum ki bu dayanışmamız zorlukları da el birliğiyle aşmamızı gerektirecektir'' şeklinde konuştu. -KKTC'DE ENTEGRE ELEKTRONİK DEVLET PROJESİ- Başbakan Erdoğan, KKTC'de yüksek öğrenim sektörünün daha cazip hale getirilmesi için birtakım yeni yaklaşımların geliştirilmesi konusunda da KKTC hükümetine görevler düştüğünü vurgulayarak, KKTC'de kamu hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması için 2010 yılı programına alınan entegre elektronik devlet projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi için birlikte çalışmalar yapıldığını anımsattı. Erdoğan, ''Atılmakta olan adımlar kuşkusuz kısa zamanda semeresini verecektir. KKTC ekonomik yapısıyla da inanıyorum ki hepimizin övüneceği bir noktaya süratle gelecektir'' dedi. KKTC'nin turizm ve yüksek öğrenim alanlarında son derece ciddi kalkınma avantajlarına sahip olduğunu bildiklerini hatırlatan Erdoğan, bu alanlarda gerekli desteği verdiklerini yeni yatırımlara da teşvikler sağladıklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Bu çerçevede KKTC'ye Türkiye'den boru hattıyla su taşınmasına ilişkin anlaşmanın da artık imza safhasına geldiğinin müjdesini vermek isterim. Başbakan Yardımcımız Cemil Beyin 20 Temmuz kutlamaları öncesi yapacağı KKTC ziyaretinde bu imzalar atılacaktır. Kısa sürede inşallah temelleri atacağız. On yıllardır gündemde olan bu hayali gerçekleştirmek de AK Parti Hükümetine nasip olmuştur'' diye konuştu. -''TÜM İMKANLARI ANAVATAN SEFERBER EDECEKTİR''- Denizaltı kablosuyla KKTC'ye elektrik taşınması projesinin de hayati bir önemi olduğunu ifade eden Erdoğan, bunun da diğer bir öncelikleri olduğunu bildirdi. Erdoğan, ''Bundan sonra Kıbrıs Türkünün yanında yer alacak ve tüm imkanları Anavatan seferber etmek suretiyle cazibe merkezi olma özelliğini daha da zenginleştirecektir. Kıbrıs Türkünün hakkının, hürriyetinin, eşitliğinin ve meşru menfaatlerinin her koşulda savunulması bizim ahdi ve tarihi yükümlülüğümüzdür. Türkiye bu yükümlülüğünü geçmişte olduğun gibi gelecekte de hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirecektir'' diye konuştu.