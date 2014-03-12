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'Erdoğan, kendi sesinin telif hakkını alacak, Youtube'a dava açılacak'

Başbakan Erdoğan'ın, sosyal medya ve internet sitelerinde kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının yayımlanmasına karşı bireysel mücadele başlatacağı öne sürüldü

12 Mart 2014 13:41

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ve internet sitelerinde kendisine ait olduğu iddiasıyla yayımlanan ses kayıtlarının ardından bunun önüne geçebilmek için kendi sesinin telif hakkını alacağı ve bu sayede halka açık konuşmalar haricinde yayımlanan kayıtların telif kapsamına gireceği öne sürüldü.

Sabah gazetesinden Mehmet Ali Berber'in iddiasına göre, Erdoğan'a ait tapeler YouTube'dan kaldırılmazken, Fethullah Gülen'in telefon görüşme kayıtlarının kısa sürede siteden kaldırıldıkları tespit edildi. Bu durumun Gülen'in ses haklarının "Gülen cemaatinin bir şirketi tarafından satın alınması ile sağlandığı" öne sürülen haberde, Gülen'in yazar olmasından dolayı ses ve telif haklarının alınmasında sıkıntı olmazken, Erdoğan için farklı bir prosedür uygulanacağı belirtildi.

 

Youtube'a dava

 

Haberde, Erdoğan'ın kamuya açık konuşmaları ve halka hitapları telif kapsamına girmediği, ancak özel konuşmalarının gelecekte yazabileceği kitap ve benzeri telif gerektirecek eserler için telif kapsamına gireceği belirtildi. Ses haklarının alınmasının ardından Erdoğan'ın sesinin olduğu hiçbir tape ve video kullanılamayacağı öne sürülerek, "kayıtların yayılmasında önemli rol oynayan ancak sorumluluk almayan YouTube'a dava açılmasının da gündeme geldiği söylendi.

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