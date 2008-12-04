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Ekonomi

Erdoğan: KDV indirimi yok!

Başbakan Erdoğan, KDV indiriminin gündemde olmadığını belirterek, “IMF bizden KDV’yi yükseltmemizi istedi” dedi.

04 Aralık 2008 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, şu anda gündemlerinde KDV indiriminin olmadığını açıkladı.
Başbakan Erdoğan, TAI'de düzenlenen törenden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. KDV'de indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda gündemimizde KDV indirimi diye bir şey yok, söz konusu değil. KDV indirimini talep edenler çok ilginç tezatlar içindeler. Bir taraftan 'IMF ile anlaşın' diyorlar, öbür taraftan 'KDV indirimi' diyorlar. Bilmiyorlar ki IMF, şu anda, 'KDV'yi yükseltin' diyor. Biz tam aksine 'Hayır, yükseltemeyiz' diyoruz.

Bakın bunun altını çiziyorum, sonra IMF ile ilgili ne düşünülüyor, ne görüşülüyor, ne ediliyor falan filan... Bunları bilmeyenlerin bunları bilmesi bakımından söylüyorum. Biz de bundan önce de gıda da olsun, tekstil de olsun, KDV'de yaptığımız ciddi indirimleri IMF ile yapılan çok ciddi müzakerelerden sonra buralara düşürdük. Tüm bu gerçekler ortada. Onun için şu anda bizim KDV'de indirim diye bir durumumuz söz konusu değil.

Biliyorsunuz farklı bazı açıklamalar yapıldı. Öyle zannediyorum ki şu anda Merkez Bankamızın bazı açıklamaları olacak. Merkez Bankamızın yapacağı açıklamalar da biraz daha özellikle finans sektöründe zannediyorum olumlu yansımaları olacaktır.”

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