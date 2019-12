-ERDOĞAN: KAYNAK TÜRKİYE'DİR TBMM (A.A) - 28.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kaynak Ali'dir, Veli'dir değil 'kaynak Türkiye'dir' diyor ve 2023 hedeflerine doğru azimle ilerliyoruz'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2010 yılının son grup toplantısında milletvekillerini selamlayarak, 2011 yılının ülkeye, millete ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, iyilik, güzellik, bolluk ve bereket dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Erdoğan, ''Tüm insanlığın, huzurlu, sağlıklı, umutların karşılık bulduğu, hayallerin gerçekleştiği nice yıllara erişmesini diliyorum'' dedi. Önceki gün, TBMM Genel Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin tamamlandığını ve bütçenin kabul edildiğini kaydeden Erdoğan, bu yoğun maratondan dolayı milletvekillerine teşekkür etti. 2011 yılı bütçesinin, AK Parti hükümetlerince hazırlanan 9'uncu bütçe olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Daha önceki 8 bütçe gibi 2011 bütçesini de insan merkezli, ekonominin odağına insanı alan bir anlayışla hazırladık. Yeni bütçede de en büyük payı eğitim alıyor. Sağlığa, adalet ve emniyete, toplumun her kesimini gözeten sosyal harcamalara bu bütçemizde de önemli paylar ayrılıyor. Küresel krizi başarıyla atlattığımız bu süreçte, 2011 yılının yeni başarılarla dolu, ekonomide yeni hedeflerin yakalanacağı, istikrarlı büyümenin devam edeceği bir yıl olacağını görebiliyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, kendilerinin 4 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını değil, artık 13 yıl sonrasını, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılını konuştuklarını kaydederek, ''Sadece 4-5 yıl sonrasına ait değil, 2023'e ait gerçekleşebilir hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için de kararlılıkla çalışıyoruz. Kardeşlikle, birlik ve beraberlikle, istikrar ve güvenle, barış ve huzurla bütün hayallerimizi, tüm hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz'' dedi. 2001 yılında iktidara gelirken, 'Kaynak Türkiye' dediklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Evet kaynak Türkiye'dir; kaynak, tarihimizdir, kültürümüzdür, köklü ve zengin medeniyetimizden aldığımız ilham ve vizyondur. Kaynak, bu ülkenin çalışkan, dinamik, dürüst işgücüdür. Kaynak, yolsuzlukların giderilmiş olması, hortumların kesilmiş olması, israfa son verilmiş olmasıdır. Kaynak sıfır sorun politikasıdır, aktif dış politikadır. Kaynak kardeşliğimizdir, birlik ve beraberliğimizdir, demokrasi, istikrar, güven ve huzur ortamıdır. Biz bunlara inandık, biz Türkiye'ye inandık, güvendik ve 8 yılda da bu kaynağı harekete geçirerek çok büyük hedeflere ulaştık. Şimdi de 'kaynak Türkiye'dir' diyoruz. Dikkat ediniz, kaynak Ali'dir, Veli'dir değil, 'kaynak Türkiye'dir' diyor ve 2023 hedeflerine doğru azimle ilerliyoruz. Türkiye, 8 yılda hayalleri gerçeğe dönüştürdü, inşallah önümüzdeki 13 yılda çok daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştürecek ve bugünkünden çok farklı bir Türkiye inşa edilmiş olacaktır.'' -''...BİZ BU YETKİYİ ÇOKTAN TOKİ'YE VERDİK''- Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ ile ilgili sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Şimdi anamuhalefet partisi Genel Başkanı çıkıyor 'TOKİ'ye yetki vereceğiz' diyor; kuru kuru atma kardeşim. Geldiğimizde TOKİ'nin nerede olduğu belliydi, bizden sonra TOKİ nereye geldi. Ne diyor 'Yurt inşa ettireceğiz ve her öğrenci yurt imkanına kavuşacak' diye vaatte bulunuyor. Belli ki Genel Başkan'ın, TBMM'de görüşülen, tartışılan, çıkarılan yasalardan hiç ama hiç haberi yok. Zaten biz bu yetkiyi çoktan TOKİ'ye verdik. TOKİ şu anda yurt da okul da hastane de yapıyor, bu süreç daha devam ediyor. 25 Kasımda çıkarılan ve CHP Genel Başkanı'nın Kurultayda bu vaadi vermesinden önce Resmi Gazete'de yayınlanan yasal düzenlemeyle biz zaten bu yetkiyle süreci hızlandırdık. Bunun ötesinde 8 yılda yurt kapasitesini biz 188 binden 247 bine çıkardık. Üstelik bunu yaparken, eski yurtlarda ve yeni yurtlarda odada kalan öğrenci sayılarını 1-3 kişi seviyesine düşürerek yaptık. Her odada banyo tuvalet mevcut. Tabi bu noktada en önemli hizmeti kredi ve burs ödemelerinde yaptık. Şimdi bilmiyorum Beyefendi dinliyor mu acaba ama milletim tabi dinliyor. 2002 yılında üniversite öğrencilerine aylık 45 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyordu. Bu ödemeler çok geç başlıyor, 3 ayda bir öğrenciye veriliyordu. Biz araştırma yaptık, öğrencilere 3 ayda verilen burs ve kredinin aylık verilmesi talebini gördük ve ayda bir ödeme yaptık. 2010 sonu itibarıyla 200 liraya çıkardık. Aydan aya bu ödeme devam etti. Master öğrencilerine 400, doktora öğrencilerine de ayda 600 lira ödeme yaptık. Hangi üniversite rektörüyle görüşüyorsam, bunun Türkiye şartları içinde çok önemli bir destek olduğunu görüyorum. Bizden önce bu tür şeyler yok gibiydi.'' -''BİZİ KADINA YAKLAŞIMDA FARKLI MERKEZE OTURTANLAR...''- Erdoğan, 2003 yılından beri dar gelirli ailelere, çocukları okula devam etme şartıyla belli miktarlarda ödeme yaptıklarını hatırlatarak, kendilerinden önce böyle bir uygulama olmadığını, bunu kendilerinin başlattığını ifade etti. Ödemeyi, Ziraat Bankası ve PTT şubeleri aracılığıyla, baba adına değil anne adına açılan hesaplara yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: ''İşte bu da bizim anneye yaklaşımımızı gösteriyor. Bazıları annelikten filan anlamaz, kıymetini bilmez. Bizi kadına yaklaşımda farklı merkeze oturtanlara soruyorum; kadın haklarını en iyi biz biliriz ama fiziksel eşitlik derseniz, bizim ayrıldığımız yer orası. Kadın ile erkek arasında fiziksel eşitlik olmaz. Bu, bir defa yaradılışa ters ama hak konusunda kadın, erkek ile eşittir.'' Kız çocuklarının eğitimini önemsediklerini, onların okula gönderilmesi için erkek ve kız çocukları arasında ayrıma giderek, erkek çocuklara göre daha fazla ödeme yaptıklarını anlatan Erdoğan, ''Özellikle Anadolu'da kız çocuklarımız okula gönderilmiyor, istiyoruz ki gönderilsin. Bunu temin için de 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasını başlattık, devam ediyor. 2003 yılında 59 bin öğrenciyle başladık. 2009 yılında 2 milyon öğrenci sayısına ulaştık. Şu anda da 2 milyon 173 bin öğrenci ailesine bu yardımı yapıyoruz'' dedi. -''ŞARTLI NAKİT TRANSFER MİKTARLARI YÜZDE 22-50 ARASINDA ARTACAK''- Erdoğan, 1 Ocak 2011'den itibaren, şartlı nakit transferi miktarlarını da yüzde 22 ila yüzde 50 arasında oranlarda artırıma gittiklerini belirterek, ''İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 20 lira ödüyorduk, bundan sonra 30 lira ödeyeceğiz. İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 25 lira ödüyorduk, şimdi bunu da 35 liraya çıkarıyoruz. Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için 35 lira olan yardımı 45 liraya çıkarıyoruz. Kız öğrenciler için 45 lira ödüyorduk, onu da 55 liraya çıkarıyoruz. Evde kaç çocuk olursa hepsine ödüyoruz'' diye konuştu. Bu desteklerin bütçeye ek yük getirmeyeceğine, kendi içindeki aktarımlarla bu artışların sağlandığına işaret eden Erdoğan, bütçe disiplininden asla taviz vermediklerini vurguladı. Erdoğan, ''Güçlendikçe ülkeyle beraber evelallah destekler de bu denli artacaktır. Dedik ya insan merkezli bir bütçe.... Bunu yaptık ve buna devam ediyoruz'' dedi. -2011 MEHMET AKİF YILI Erdoğan, dün Mehmet Akif Ersoy'un, ölümünün 74. yıl dönümünde anıldığını hatırlatarak, Ersoy'un ölümünün 75. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yıl dönümü olan 2011 yılını, Kütür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte ''Mehmet Akif Yılı'' olarak ilan ettiklerini ifade etti. Erdoğan, ''İnşallah 2011 yılı boyunca Akif ve eserlerini daha yoğun şekilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkezli olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek gündemde tutacağız'' dedi.