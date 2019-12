Erdoğan: Kaynağımızı sanal düşmana harcadık

T24 - Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin on yıllardır sanal düşmanlarla uğraşarak kaynaklarını heba ettiğini söyledi. Erdoğan, Yunanistan’ın silahlanmaya yaptığı yatırım nedeniyle krize girdiğini savundu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Piri Reis Üniversitesi’nin, 2010-2011 akademik yıl açılış töreninde konuştu.



Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin sanal düşmanlarla uğraşarak kaynaklarını heba ettiğini söyledi.



Erdoğan, şöyle konuştu: ''On yıllar boyunca, bir yandan 'Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir' tekerlemesi söylenirken, onun hemen yanında bir tekerleme daha vardı, o da 'Türkiye dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkedir' tekerlemesi.



Denizlerin gereği on yıllar boyunca yerine getirilmedi, ama sanal düşmanlar için bu ülkenin kaynakları, enerjisi, umudu heba edildi, gitti. İçerde ve dışarda üretilen sanal düşmanlarla uğraşmaktan, Türkiye, denizlerine, madenlerine, akarsularına, en önemlisi de insanına, insan potansiyeline, gençlerine, çocuklarına, eğitime, yani geleceğe vakit ayıramadı, kaynak ayıramadı. Hükümet olarak bu anlayışı tersine çevirmek, statükoyu kırmak ve ezberleri bozmak için 8 yıldır kararlı bir mücadele veriyoruz.”





Yunanistan'daki kriz



Erdoğan, Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krize değinerek, ''Bu krizin altında silahlanmaya yatırdığı para çıkıyor. Yıllar yılı ne var ne yok silahlanmaya yatırdı, yatırdı. Kime karşı yatırıyor bu parayı? Malum. Bu para ne işe yaradı, yarıyor mu? Silah teknolojisi, savunma sanayi sürekli değişiyor, gelişiyor. Siz harcadığınız bu paralarla ülkenin geleceğini de karartıyorsunuz. İşte bu sanal düşmanları üretmenin bedeli komşumuzda da bu kadar ağır olmuştur. Aynı yanlışa bizim de düşmememiz gerekir'' diye konuştu.