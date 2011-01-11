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Politika

ERDOĞAN KATAR'DA DOHA (A.A)

11 Ocak 2011 17:10

-ERDOĞAN KATAR'DA  DOHA (A.A)- 11.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, Doha Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç da Doha'ya geldi.  Başbakan Erdoğan, Katar ziyaretinin ilk gününde Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Erdoğan, ev sahibi başbakan ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

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