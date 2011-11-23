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Politika

Erdoğan Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü ANKARA (A.A)

23 Kasım 2011 20:25

-Erdoğan Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al Thani arasındaki görüşme sona erdi. Başbakan Erdoğan ile Katar Başbakanı Al Thani'nin, AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Gelecek ay Katar'da yapılacak Medeniyetler İttifakı Forumu'na katılması beklenen Başbakan Erdoğan'ın, bu ziyaretle ilgili de mevkidaşı Al Thani ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Toplantıda ayrıca, Körfez ülkelerinin, Arap Ligi'ne Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantı çağrısının da ele alındığı bildirildi. Körfez İşbirliği Konseyi, bir açıklama yayımlayarak, Arap Ligi'nin, Suriye'deki insani durumun ele alınacağı ve ülkede daha fazla kan dökülmemesi için neler yapılabileceğinin tartışılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapması gerektiğini belirtmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn tarafından 1981 yılında siyasi ve ekonomik bir ittifak olarak kurulan Konsey, toplantının dışişleri bakanları düzeyinde yapılmasını önermişti.

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