Erdoğan: Kaset tezgahı çirkin ve tehlikeli

T24 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''MHP'yi de ayrı çirkin kaset tezgahları ile şekillendirmek, yeniden tasarlamak istiyorlar. Bunu çok çirkin çok tehlikeli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Siyaset elbette ki kirinden pasından edepsizliklerden arındırılmalıdır. Elbette temiz olmalıdır. Ama bunu milletim sandıkta yapar. Demokrasilerde siyaset tasarımını siyasetin yeniden dizaynını sadece ve sadece millet yapar'' dedi.



Erdoğan, Gebze Stadı'nda AK Parti Kocaeli Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak siyaset mühendisliğinin her zaman karşısında olduklarını, her zaman ''söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Millet dışında hiçbir kuvvet bu ülkeye istikamet ve rota çizemez'' dediklerini belirterek, şunları söyledi:





'Milli irade dışı rota çizdiler'



''27 Mayısta bu ülkeye milli irade dışında rota çizmeye kalkıştılar. Ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiler. 12 Eylülde milli iradeyi hiçe saydılar ülkede çok ağır yaralar açtılar. 28 Şubatta bu ülkede bir kez daha milli iradeye müdahale ettiler. Siyaset mühendisliği yaptılar, ülkeyi yokluğa, yoksulluğa, zulme ve baskıya mahkum ettiler. Biz hiçbir şekilde sivil siyasete müdahale edilmesine, siyasetin o siyaset mühendisleri eliyle şekillendirilmesine seyirci kalmadık kalmayacağız.''



Erdoğan, CHP'de bir kaset olayı çıktığını ve eski genel başkan giderek yerine kaset mamulü bir genel başkanın geldiğini belirterek, şunları söyledi:





'Siyaset mühendilerinin tasarımı bir CHP'



''Ardından işte o kaset yoluyla CHP'ye yeni bir şekil verdiler, adına yeni CHP dediler. Sadece kaset mamulü bir CHP değil aynı zamanda siyaset mühendislerinin tasarımı olan bir CHP'dir bu. Şimdi aynısını MHP'ye yapıyorlar. MHP'yi de aynı çirkin kaset tezgahları ile şekillendirmek, yeniden tasarlamak istiyorlar. Bunu çok çirkin çok tehlikeli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Siyaset elbette ki kirinden, pasından, edepsizliklerden arındırılmalıdır. Elbette temiz olmalıdır. Ama bunu milletim sandıkta yapar. Demokrasilerde siyaset tasarımını siyasetin yeniden dizaynını sadece ve sadece millet yapar.





'Kaset skanlallarından nemalan CHP'



Bu kaset komplolarından dolayı bizi, AK Parti'yi suçlayanlar, çok ciddi bir hezeyan içindeler. Özellikle CHP'nin kaset mamulü kasetlerden nemalanmış kasetler sayesinde iş başına gelmiş genel başkanının, çıkıp AK Parti'ye iftira atması, kendi münasebetsiz pozisyonunu örtme çabasından başka bir şey değildir. CHP'de kaset mağduru beyefendiyi yeniden milletvekili adayı yapan, kaset mağduru hanımı liste dışı bırakan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de eski genel başkanı şantaj için odasında bayan gazeteciyle pazarlık yapan da yine bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu ortaya saçılan kasetlerden dolayı sağı solu suçlayacak en son kişi de yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.





'Bahçeli oynanan oyunu görsün'



CHP'nin şu anda yeniden tasarlanmış durumda olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ama, MHP'ye, bu çeteleri, bu kirli tezgahı, bu komploları görüp, yol yakınken çetelerle işbirliğinden vazgeçmesini tavsiye ediyorum. MHP'ye, CHP ile kurduğu çete ittifakından, çete kardeşliğinden geri dönmesini tavsiye ediyorum. MHP Genel Başkanı, öfkesine hakim olamayarak, kimyası bozulmuş şekilde AK Parti'yi suçlayacak yerde, gözünü açsın, oynanan oyunu görsün.



Sayın Bahçeli, bu ülkenin Başbakanına, haddi, hududu, edep dairesini aşarak saldırmak, sizi çeteler nezdinde şirin gösterebilir ama milletim bu üsluptan rahatsız oluyor bilesiniz. Öfke patlamalarınız, çirkinliğin üzerini örtmeye yetmiyor. Hakaretleriniz, küfürleriniz, kontrolsüz saldırganlığınız, hiçbir şeyi meşru hale getirmiyor. Şu yaşanan manzara, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu MHP üst yönetimi, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi, 12 Eylül'de CHP'nin ve çetelerin yedeğine soktular. Adeta MHP'yi aldılar, CHP'nin yavrusu haline getirdiler.''





'Gözü dönmüş şekilde bizi suçlayanlar'



MHP'ye gönül verenlerin, partileri üzerinde yapılmak istenen ameliyatı görmelerini istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



''CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, partilerinin nasıl dışarıdan tasarlandığını görmelerini istiyorum. Bugün, gözleri dönmüş şekilde bizi suçlayanlar, aslında 8,5 yıldır yürüttüğümüz çetelerle mücadelemizde, demokrasi mücadelesinde, bizi yalnız bırakanlardır. 8,5 yıl boyunca onlar için de mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele ederiz. Bu çirkin komploları elbette güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yargı takip edecektir ama ben, başta MHP Genel başkanı olmak üzere, partilerin üst yönetimlerine, çeteler nezdinde son kullanma tarihleri geçmeden, bizim çetelerle mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Açık söylüyorum; bu milli bir görevdir, bu demokratik bir görev, tarihi bir görevdir. CHP'nin, bu sorumluluğu yerine getirmeyeceği açıktır ama MHP, yol yakınken, bu ülkede demokrasi mücadelesine destek vermelidir. Eminim ki, MHP gönüldaşlarının da en büyük arzusu budur.''



Başbakan Erdoğan, siyasetin, hizmet ve hedef üzerinden değil, istismar üzerinden yapıldığı bir seçim sürecinde olduklarını belirterek, ''Ne yazık ki muhalefet partileri, ülkeye vizyon çizmek, hedef göstermek yerine, edep sınırlarını aşan bir üslupla, yalanla, iftirayla, hakaretle milletten teveccüh görecekleri zannına kapılmış durumdalar'' dedi.





'YGS iddiaları art niyetli'



Yaklaşık 2 ay önce, YGS sınavıyla ilgili şifre iddiasının ortaya atıldığını anımsatan Erdoğan, ''Bu iddia, yeterince araştırılmadan, soruşturulmadan, tamamen art niyetli bir şekilde, hükümet aleyhtarı bir kampanyaya dönüştürüldü. Kim yaptı bu kampanyayı? Başta CHP ve MHP. Başka? Onların yandaş, candaş medyası. İki ay boyunca gençlerin zihnini bulandırdılar. Sonuç? Yargı burada kopyanın olmadığına karar verdi, takipsizlikle iş bitirildi. Şimdi ben sesleniyorum; ey komplonun içinde olanlar, yüzünüz kızardı mı?'' dedi.



Gençlere, imtihanlara iyi hazırlanmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, gençlerin bu imtihandan yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Erdoğan, bunun için gayretle, başarıyla Türkiye'de bir kişinin hakkının yenmeyeceğini ifade etti.



Önceki gün Kars ve Van, dün ise Hakkari ve Şanlıurfa'da miting yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, ''Tüm engellemelere, baskıya, tehdide rağmen, vatandaşlarımızla kucaklaştık. Dikkat edin, kepenkler kapatılmıyor, kepenkler kapattırılıyor, kim tarafından? BDP, adı barış ve demokrasi olan partinin tezgahıyla. Destek, terör örgütünden. İşte 12 Haziran'da bunları sandığa gömerek, demokrasi dersini bunlara sandıkta vereceğiz çünkü Türkiye kardeşliğini daha da yüceltiyor. Yeni Anayasa ile inşallah, bu kardeşliği daha da pekiştirecek, 21. yüzyıl bir Türkiye yüzyılı olacaktır'' şeklinde konuştu.



Erdoğan, çıraklık, kalfalık döneminde her şeyin ortaya konduğunu, ustalık döneminde en idealini yapacaklarını, en başarılı şekilde bunu gerçekleştireceklerini ifade etti.