Erdoğan karikatürü çizen İngiliz'e ceza

T24 - 20 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz karikatürist, Başbakan Erdoğan'ın karikatürünü çizdiği için hapis cezası aldı. Ancak ceza, para cezasına çevrildi.



Başbakan Erdoğan'ın kafasını bir köpek figürünün üzerine çizen karikatürist Michael Dickinson, İstanbul'da 425 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dickinson'a verilen hapis cezası, para cezasına çevrildi.



İstanbul Kadıköy'de görülen davada hakim, Dickinson’ın çalışmasının Erdoğan’ın “gururunu ve saygınlığını” ayaklar altına aldığına hükmetti.



Ödemeyi reddetti





Cezası paraya çevrilen Dickinson ödeme yapmayı reddedince hakim “önümüzdeki beş yılda Erdoğan’ı konu edinen yeni bir karikatür hazırlamazsa” Dickinson’ın cezasının iptal edileceğini yazdı.



Mahkeme çıkışında BBC’ye konuşan Dickinson “Elbette rahatladım. Ne olacağını bilmiyordum. Ama hala suçlu olduğumu düşünmüyorum ve gelecekte politikacılarla ilgili çalışmalar yapmayacağımı söylemiyorum” dedi.





İngiltere'de en azından Brown'u çizebilirim







24 yıldır Türkiye’de yaşayan 59 yaşındaki Dickinson ilk olarak 2006 yılında ceza almış ve 2008’de beraat etmişti. Ancak beraat kararı daha sonra bozulmuş ve yeni bir duruşma yapılması talep edilmişti. Bunun üzerine İngiltere’ye geri dönen Dickinson, ülkesinde iş bulamadığı için İstanbul’a geri döndü.



Dickinson BBC'ye "Burayı seviyorum. Yemeklerini, havasını seviyorum. Ama İngiltere'de en azından Brown'un karikatürlerini çizdiğimde, hapse girme korkusu yaşamazdım" dedi.



Ocak ayında yapılan duruşmanın ardından Dickinson, “Hakime eğer bana para cezası verirse ifade özgürlüğüme yapılan saldırıyı protesto etmek için ödemeyeceğimi söyledim. O da bana parayı ödemekle hapishanede iki yıl geçirmek arasında bir karar vermem için bir ay zaman verdi” demişti.



Cezayı ödememeye kararlı olduğunu söyleyen Dickinson, “Hapse girmek istemiyorum ama önümdeki tek alternatif bu” açıklamasını yapmıştı.