Erdoğan belediye başkanı transferlerinin süreceği mesajını verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün konuştuğu Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda, dün AKP bünyesine katılan beş belediye başkanı için mevcut başkanlardan kendileriyle dayanışma içerisinde olmasını istedi. Bu sayının artacağını ifade eden Erdoğan, "Her grup toplantımızda peyder pey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, 'her zaman yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese kapılarının' açık olduğunu belirtti.

"Başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına odaklanacağız" sözleriyle belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "Şehrine, ilçesine hizmet için değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Sizlerden istediğim, kendi işinize ve gündeminize odaklanmanızdır. Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetleri bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz" çağrısında bulundu.

Erdoğan bugün ayrıca 'Akıllı Şehirler Kongresi'nde de kürsüye çıktı. "Eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla geleceğimizi de inşa edemeyiz, bunun için önce zihinlerimizi değiştirmeliyiz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının detayları için TIKLAYIN.

Erdoğan'ın Kardeş Belediyeler Toplantısı'ndaki açıklamaları şöyle:

"Dünkü belediye toplantımızda 5 belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacağına inancım tamdır. Her grup toplantımızda peyder pey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Biz küçük hesapların değil milletimize hizmet etme derdindeyiz. Belediye başkanlarımıza şahsım ve milletim adına hoş geldiniz diyorum. Bu kardeşlerimiz mahalli idareler alanında belki de en tecrübeli, en donanımlı, en gayretli siyasi partinin yeni neferleri olarak beldelerine daha büyük adamışlıkla hizmet edeceklerdir. Başta genel merkezimiz olmak üzere tüm dava arkadaşlarım da aramıza yeni katılan veya katılacak olan belediye başkanlarımıza her türlü desteği vereceklerdir.

"Başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız"

Ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşerilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin şiarı gönül belediyeciliğidir. Her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek bizim öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Bil hassa kibirlenmek halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla bitmiyor vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. Başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına odaklanacağız. Bir mesele neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine, daima 'Nasıl yapılır?' sorunun cevabını arayarak arayacağız. Zira bir işi yapmayı canı gönülden isteyen bir kimse o işi yapmanın yolunu bulur. Tembel siyasetçilerin en büyük serveti mazerettir. Hizmete talip olan kişi zorluklarla, yorgunluklara taklip olduğunu da bilmelidir. AK Parti günü kurtarma mantığıyla hareket eden bir parti olmamıştır ve asla olmayacaktır. Buradaki her bir başkanımızın yükümlülüğü de sorumlu olduğu ili ilçeyi beldeyi aşkla ve şevkle idare etmektir.

"Hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık"

CHP gibi, seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna boğup seçim sonrasında unutanlardan olmadık. Biz sözünün eri bir partiyiz. Bir ahdine sadık bir kadroyuz. AK Partinin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. İnşallah bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Şunu unutmayın iman varsa imkân da vardır diyerek Türkiye'nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız. Bütün bunların meselenin uzağında biri olarak söylemiyorum bilakis 40 yılını siyasete vermiş belediye başkanlığından buralara gelmiş biri olarak söylüyorum. Eskilerin tabiriyle dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü biz de İBB Başkanlığı'nı üstlendiğimizde birçok konuda ciddi problemler yaşadık. Ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımızdan, şehrimize hizmet aşkımızdan alı koymasına müsaade etmedik. Dört buçuk belediye başkanlığım döneminde tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık.

Sorunların sıkıntıların eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul'u daha önce hiç görmediği bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Bununla tüm Türkiye'ye hizmet etme imkânını kazandık. Görevlerinizi asla hafife almayınız. Tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışındaki projelere de imza atıyor belediyelerimiz.

Erdoğan'dan Güney ve Doğu Anadolu ile Batı belediyeleri karşılaştırması

Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz. Bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertleri paylaşmak da yüreği hafifletir, çalışma şevkini artırır. Amacımız sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır. Durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok şey bulunuyor. Bunların ortak akılla belediyelerimiz arasında aktarılmasını istiyoruz. Çoğu belediyemiz yokluktan değil elinin altında bulunan imkânları etkin bir biçimde kullanamadığından sıkıntı çekiyor. Bir belediyemizin kepçesi, temizlik aracı atıl bir şekilde depoda dururken başka bir belediyemiz bu görevi olan çalışmaları yapamıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç gerek gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi boşa geçirecek tek bir anı bile yoktur.

Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlam anın yanı sıra belediye kaynaklarının IMC usulüyle daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır. AK Parti belediyeleri sadece kaliteli hizmetin değil dayanışmanın da öncüsü olacaktır. Nasıl Medine'de emsar muacirlere sahip çıktıysa hami belediyelerimiz de kardeşlerine aynı şekilde sahip çıkmalıdır. Genel Merkezimizde bu süreçte gerekli takibi yapacak sorun sıkıntı çıkması halinde anında müdahil olacaklardır. En büyük hakem olan hemşerilerimizin gözü unutmayın sizin üzerindedir.

"Şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz"

Kimin ne yaptığını enerjisini ne için harcadığını gayet iyi bildiğini unutmayalım. Şehrine, ilçesine hizmet için değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son seçimlerin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır. Sizlerden istediğim, kendi işinize ve gündeminize odaklanmanızdır. Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetleri bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz.

Erdoğan belediye başkanlarına seslendi: Vatandaşlar arasında ayrım yapmayın

AK Partili başkanlar rutine sığınan değil çığır aşan, hizmet ve projeleriyle her zaman öncü olacak adımlar atmalıdır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz mümkün değildir. Sizlerden vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan eşitlik ölçüsünde hizmetlerinizi sürdürmenizi istiyorum."