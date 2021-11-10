Erdoğan - Karamollaoğlu görüşmesinde tartışılan fotoğraf

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmede iki liderin oturma düzeni sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu 'soğuk karşıladığı' yönünde yorumlar yapılırken gülümsememesine de dikkat çekildi. Erdoğan görüşmeye başlarken kendisi koltuğa otururken Karamollaoğlu'na ise kanapeyi işaret etti. Saadet Partisi lideri kendisine gösterilen yere oturunca da sosyal medyada tartışma konusu olan görüntü ortaya çıktı.

Protokol krizi daha önce de yaşanmıştı

Erdoğan geçtiğimiz aylarda ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e oturması için kanapeyi gösterirken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de koltuğa oturmuş ve bu oturma düzeni de dünya basınında cinsiyetçilik olarak eleştirilmişti. Ursula von der Leyen konuyla ilgili, ""Bir kadın olarak, bir Avrupalı olarak incinmiş ve yalnız hissettim" ifadelerini kullanmıştı.