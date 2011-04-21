-ERDOĞAN KAMER GENÇ'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'ten 5 bin lira manevi tazminat kazandı. Başbakan Erdoğan ve AK Parti tüzel kişiliği adına açılan davanın karar duruşması, Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Genç'in avukatı Nurhan Horasan katıldı. Avukat Sevencan, davanın kabulüne karar verilmesini isterken, avukat Horasan ise davanın reddini talep etti. Yargıç İsmet Çelik, AK Parti tüzel kişiliği yönünden açılan davanın reddine karar verdi. Başbakan Erdoğan yönünden açılan davayı ise kısmen kabul eden Çelik, Kamer Genç'in, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. Davanın dilekçesinde, Genç'in, 24 Nisan 2010 tarihinde, Konya'da, Atatürkçü Düşünce Derneği Konya Şubesinin düzenlediği ''Çoğunluk Dayatmaları ve Ulusal Egemenlik'' konulu söyleşide yaptığı konuşmada, ''AK Parti ve Erdoğan'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, onur ve saygınlığına yönelik tahkir ve tezyif edici açıklamalarda, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrı kabil hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, Genç'ten yasal faiziyle birlikte, her bir davacı için 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.