Erdoğan, kadın dernekleri ve partisinin milletvekillerine söz verdi: 1 Temmuz’da eylem planı açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından, kadın dernekleri ve partisinin kadın milletvekilleriyle ‘kadına şiddet’ konulu özel bir toplantı yaptı. Erdoğan, toplantıda kadınları 4 saate yakın dinledi. Kadınların büyük kısmı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına itiraz ederken Erdoğan’ın şiddetle mücadele için ilgili yasanın daha da güçlendirileceğine dair söz verdiği belirtildi. Bu konuda 1 Temmuz’da eylem planı açıklanacağı öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, konuşmacılar, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya imamının sözlerine karşı gerekli tepkiyi vermemesi de eleştirildi. Özellikle muhafazakâr kadın STK temsilcilerinin, sözleşmeyi savundukları için bir kesim tarafından linç edilmek istendiği de ifade edildi. Toplantıda, devletin, cinsiyet ayrımı veya cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesi şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edildi.

“Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik”

Erdoğan, değerlendirmeleri dinledikten sonra şunları söyledi:

“Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik. Şiddetle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde kadınlarımızı şiddete karşı korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasadan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun bundan dönüş yok. Aynen uygulanmaya devam edilecek.”