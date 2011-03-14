-ERDOĞAN: KADDAFİ'YE BİR BAŞKAN ATAMASINI ÖNERDİM KAHİRE/ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ülkenin içinde bulunduğu krize son vermek için arkasında halk desteği olan bir devlet başkanı ataması gerektiğini söyledi. El Arabiya televizyonuna verdiği demeçte Kaddafi'nin "bu yönde olumlu adımlar" atacağını umduğunu belirten Erdoğan, "Her iki taraftan, Libya'nın doğusunda ve batısında savaşa son vermesini istiyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan, "Kaddafi ve oğlunu üç kez aradım ve her zaman kendisinin devlet başkanı olmadığını söyleyen Kaddafi'ye arkasında Libya halkının desteği olan, onun tarafından seçilmiş birini (bu göreve) ataması tavsiyesinde bulundum" diye konuştu. Erdoğan, "Bunu ondan talep ettim ve onun oğluyla konuştum" dedi. Başbakan Erdoğan, yabancı güçlerin Libya'ya girmesi halinde Libya'nın Irak'a benzemesinden endişe ettiğini bildirdi. Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğlunu Libya'daki sorunun çözülmesi için aradığını kaydeden Erdoğan, Libya liderinin olumlu adımlar atması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Tunus, Mısır ve şimdi Libya'daki olayları endişeyle izlediğini belirtti. Erdoğan, olayların arkasındaki nedenlere iyi bakılması gerektiğini ve halkın taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini de kaydetti.