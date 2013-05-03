Erdoğan: Japonya nükleer ihalesi karşılığında olimpiyatlardan çekilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de nükleer santral kurulumu için Japonya ile 22 milyar dolarlık bir yatırım üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirerek, santralin 10 seneden kısa bir süre içinde devreye girmesini hedeflediklerini belirtti.

Japonya'nın 2020 Olimpiyatları için Türkiye'ye rakip durumda olduğunu belirten Erdoğan, "Tokyo da olimpiyatlar konusunda bize rakip olarak görünüyor ama ben Sayın Başbakan'a 'çekilin' dedim. 'Bu olimpiyatı da biz yapalım' dedim. Herhalde Tokyo Valisi'ne bu talimatı verecektir"dedi.

Başbakan Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Başbakanlık Merkez Bina'da başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından, JW Marriot Otel'de düzenlenen Türk-Japon İşadamları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan ve mevkidaşı Abe, toplantının ardından Türkiye ve Japonya arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bildiriyi ve daha önce imzalanan nükleer enerji işbirliği anlaşmasını taahhüt altına alan bildiriyi imzaladı.

Erdoğan ve Abe, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Japonya Başbakanı Abe ve heyetini Türkiye'de, Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Abe'nin ziyaretinin Türkiye ve Japonya ilişkileri noktasında anlamlı bir ziyaret olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, baş başa ve heyetlerarası görüşme, iş konseyinde yapılan görüşme ve iş konseyi temsilcileriyle yapılan görüşmelerin Türkiye ve Japonya ilişkilerinin geleceğini çok daha farklı bir zemine oturttuğunu belirtti.

Japonya ve Türkiye arasında stratejik ilişkiler anlaşmasını imzaladıklarını ve hükümetler arasında nükleer enerji santralinin kurulmasına yönelik bir adım attıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

Üçüncü nükleer santral

"Bu adımın atılması çok çok önemliydi. Mersin-Akkuyu'da Rusya Federasyonu ile yürüyen bir nükleer enerji santrali sürecimiz var. Şu anda da diğer bir adımı, özellikle Japonya'nın Mitsubishi firması ile Ayava'nın katılacağı adımla birlikte Türkiye-Japonya arasında nükleer enerji santrali adımını atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki çok daha farklı bir heyecanı burada da doğuracak. İkinci nükleer enerji santraliyle birlikte bir başka adımı daha atıyoruz, o da üçüncü nükleer santral. Bu, Türk mühendislik tecrübesinin, deneyiminin aynı zamanda ekonomik girişiminin de adımı olacak."

'Uçak düşecek, düşebilir diye uçağa binmeyecek miyiz'

Başbakan Erdoğan, Japonya'daki Fukuşima olayından sonra nükleer santral adımını atarken "Japon teknolojisi şöyledir, böyledir" diyenler olduğunu belirterek, "Biz, nükleer enerji noktasında bize olumsuz yaklaşımlara karşı o dönemde Rusya ile bu adımı attık. Benim onlara şöyle bir sözüm de oldu; 'yani uçak düşecek, düşebilir diye uçağa binmeyecek miyiz, veyahut araç trafik kazası yapacak diye araca binmeyecek miyiz' dedim" değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerjide en ileri teknolojiler kullanılarak, yatırımların yapıldığını, milyonda bir de olsa kaza payının olabileceğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanın emrinde olabilecek, insana en güzel hizmeti verebilecek, enerjideki çeşitliliği artırma noktasında buna ihtiyacımız olduğuna göre, kalkınan bir ülke olduğumuz bir dönemde enerji kullanımı ne kadar artarsa bu medeni oluşunuzun bir ifadesidir. Bunu teyit etmek için bu adımı atıyoruz ve biz ısrarla bu anlaşmayı şimdi de bizzat Japonya'nın kendisiyle yapıyoruz."

22 milyar dolarlık yatırım

Başbakan Erdoğan, Japonya'nın yapacağı nükleer enerji santralinin yapım süresini Japonya Başbakanı Abe ile özellikle görüştüğünü vurgulayarak, "Süreyi 10 yıl olarak değil, bunu daha kısa bir süreye çekmek suretiyle inşallah bunu bitirelim dedik ve 22 milyar dolarlık bir yatırımdır bu yatırım. Böyle bir yatırımın Türkiye'ye gelmiş olması inanıyorum ki çok çok önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

Fukuşima'da ölenlerin gerek Japon halkının, gerek Türk halkının yüreklerini dağladığını belirten Başbakan Erdoğan, "Bunlar olağan, olabilecek olaylardır, ama hayat devam ediyor ve şimdi daha ileri teknolojiyle bu noktada çok daha başarılı adımlar atılıyor" dedi.

Japonya'ya çekil çağrısı

Erdoğan, Japonya'nın, 2020 Olimpiyatları için Türkiye'ye rakip durumda olduğunu belirterek, "Tokyo da olimpiyatlar konusunda bize rakip olarak görünüyor ama ben Sayın Başbakan'a 'çekilin' dedim. 'Bu olimpiyatı da biz yapalım' dedim. Herhalde Tokyo Valisi'ne bu talimatı verecektir"dedi.

'Başarabileceğimize inanıyorum'

Japonya Başbakanı Abe, burada yaptığı konuşmada, Erdoğan ile son derece faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, özellikle iş adamlarına ilişkin hususlar olmak üzere çok çeşitli konuları ele aldıklarını ve somut projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Mevkidaşı Erdoğan ile büyük çaplı altyapı çalışmaları, sağlık ve gıda alanları ile üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını ele aldıklarını kaydeden Abe, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlandırılmasına karar verdiklerini ifade etti.

İki ülke arasında nükleer enerji alanında iki anlaşmaya imza atıldığını kaydeden Abe, "Sinop Nükleer Enerji Santrali projesinin pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilmesini ve Türkiye'de güvenliğin temin edildiği bir nükleer enerji üretimini başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Şinzo Abe, Türkiye'deki temaslarında iki ülkenin kültür ve bilim alanında ilişkilerini güçlendirilmesine de karar verdiklerini belirtti.

Tokyo'nun İstanbul gibi 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için aday olduğunu hatırlatan Japon Başbakan, "Biz de Japon halkına olimpiyatların zevkini tattırma düşüncesindeyiz. Eğer Türkiye kazanırsa ben ilk kutlayan olmak istiyorum. Eğer Tokyo seçilirse, sizin de ilk kutlayan olmanızı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.