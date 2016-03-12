Erdoğan, İzmir'de esnafın darp ettiği çocuğa bisiklet hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemeraltı İpek Pazarı Caddesi'nde bir esnafın darbettiği 6 yaşındaki Hasan Hantumani isimli çocuğa bisiklet hediye etti.

Habertürk’ün haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, önceki gün bir esnaf tarafından darbedilen çocuğun Suriyeli Hasan Hantumani olduğunu ve ailesiyle Murat Mahallesi'nde bir evde kaldığı tespit etti. Annesiyle ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Çocuk Şubesine götürülen çocuk, işlemlerinin ardından yine ekiplerce evine getirildi.

İzmir Valisi Mustafa Toprak da Hasan'ın ailesi ve akrabalarıyla yaşadığı evi ziyaret ederek baba Abdülcelil ve anne Rava Hantumani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına getirdiği bisikleti Suriyeli Hasan'a hediye eden Vali Toprak, bir süre çocuğun bisiklete binmesine yardımcı oldu.

Vali Toprak, hiçbir şiddet olayın kabul edilemeyeceğini söyledi. Olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşların çocuğu darbeden kişiye tepki gösterdiğini anımsatan Vali Toprak, "İzmir'in genel hali ve uygulaması barışı, hoşgörüyü, sahiplenmeyi, sevgiyi, saygıyı kendi içerisinde yaşamak ve yaşatmaktır. Dolayısıyla oradaki tekil bir olayın, hiçbir şekilde İzmir'de olanlara ne de konuk olarak bulunanlara gösterilmesi mümkün değildir" dedi.

Olayı gerçekleştiren Musa D'nin polis ekiplerince gözaltına alındığını ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Toprak, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Vali Toprak, Hasan'ın korktuğu için ailesinden olayı gizlediğini, emniyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları sonrasında tespit edildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ailemize geçmiş olsun duygularını ve selamlarını getirdik, aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımız adına bir bisikleti Hasan'a ve ailesine teslim ettik. Hasan, bu bisiklete güvenli bir şekilde binecek. Ailemize de tüm ailelere yaptığımız gibi dikkatimizi ve ilgimizi göstermeye devam edeceğiz."

Vali Toprak, aileye Hasan'ın bugün dünyaya gelen yeğeni için bir beşik ile yiyecek, kıyafet, oyuncak ve bebek bezi gibi yardım malzemelerini teslim etti.

Hasan ve kardeşlerinin okula gitmediğini öğrenen Toprak, çocukların okula başlaması için gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Suriyeli Hasan da orada mendil sattığını ve motosiklete dokunduğu için darbedildiğini ifade ederek "Çok korktum, kimseye bir şey anlatmadım. Bana hediye gönderdiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Ben, o adamı bağışladım" dedi.

Hasan'ın annesi Rava Hantumani ise Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve 3 yıldır da İzmir'de yaşadıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin evlerine gelerek olayın görüntüleri gösterene kadar Hasan'ın kendilerine hiçbir şey anlatmadığını ve durumdan haberdar olmadıklarını aktaran anne, "O adamın da bizimki gibi çocukları vardır. Allah, o adamı ıslah etsin, çocukları var diye bir şey demedim, onu bağışladım. Devlet onu bağışlarsa devlete de teşekkür ederim" diye konuştu.

Anne Hantumani, kendilerinin kimseden şikayetçi olmadıklarını belirterek oğluna yardımcı olanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden anne, Türkiye'deki insanlardan memnun olduklarını kaydetti.