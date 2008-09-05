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Politika

'Erdoğan İzmir düşmanı'

Baykal, Başbakan Erdoğan’ın 'DSİ baraj yapacak, sana verecek, onunla hava atacaksın' sözlerine tepki gösterdi.

05 Eylül 2008 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan’ın İzmir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu kastederek, "DSİ baraj yapacak, sana verecek, onunla hava atacaksın" sözlerine tepki gösterdi.

Baykal, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Başbakanın sözleri çok vahim, çok çirkin ve çok ayıp. Bu sözler vahim bir anlayışı yansıtıyor. DSİ’nin görevi su ihtiyacını karşılamaktır. Başbakan İzmir’i Türkiye sınırlarının dışında mı sayıyor? DSİ’nin İzmir’e hizmet verme görevi yok mu? İzmir’e kredi olanağı sağlamayacaksınız, ÇED raporu vermeyeceksiniz, alan tahsis etmeyeceksiniz, sonra da İzmir’i başarısız ilan edeceksiniz. Başbakan açıkça İzmir düşmanlığı yapıyor. Daha önce de başka bir ifadeyle İzmir düşmanlığını ortaya koymuştu, şimdi bunu açıktan yapmaya başlamış. Cevabını seçimde alacaktır."

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