Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlarken, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, İstanbul Çamlıca Tepesi’ndeki Bayrak Çekme Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, “23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün bizler için çok farklı müstesna bir gün. Müstesna bir günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. TBMM bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, salavatlarla, tekbirlerle Ankara’da açılmıştı.İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış, Gazi Meclisi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yâd ediyoruz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmak gayreti içindeyiz. Biz 2023 hedeflerine ulaşma gayreti veriyoruz, çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız Türkiye'nin en uzun direğinde dalgalanacak en büyük bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden birisidir. Bu ülkede bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. İnanıyorum ki 2053'ün Türkiye'sini siz kuracaksınız. Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşayacağız. Çamlıca camisiyle, kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı 1000 m2'yi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor."