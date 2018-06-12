Erdoğan: İstihbarattan aldığım bilgiye göre İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların neredeyse tamamı HDP'li

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'istihbarattan aldığı bilgiye göre', CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge katılanların 'neredeyse tamamı'nın HDP'li olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarına devam eden Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bizim diğerlerinden farkımız ne biliyor musunuz, biz yaptıklarımızı, projelerimizi anlatıyoruz. Onlar ise gençlerin deyimi ile geyik muhabbeti yapıyor. Bizim asıl gündemimiz yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerdir.

"Terörü destekleyenler dışında kimse incitilmemiştir"

-Bu ülkede terörü destekleyenler dışında kimse incitilmemiştir. Bu şehrin demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum.

-Arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz ama bizim gündemimiz yapacağımız hizmetler. Son 16 yılda Eskişehir’e 21 katrilyonluk yatırım yaptık. Birkaç yıla kadar 4500 kişilik dört adet yurt binası da kazandırıyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk ve hizmete geçirdik.

-Halep oradaysa arşın Eskişehir'de.

"Eskişehir'de büyükşehiri alamadık, inanıyorum Mart'ta alacağız"

-Belediyelerde hepsini topladınız, büyükşehiri alamadık. İnanıyorum Mart'ta büyükşehiri de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir'de belli.

-Buraya hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Eskişehir şehir hastanemiz dev bir eser, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. Eskişehir'de proje aşamasında olan 11 sağlık tesisimiz var. Eskişehir'de TOKİ aracılığı ile 9827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına Konya ve İstanbul'u dahil ettik. Eskişehir-Konya üzerinden Karaman'a bu yıl bağlanacak. Eskişehir'de baraj ve 8 gölet inşa ettik.

-Bay Kemal, Bay Muharrem anlamazsınız, siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin, eh işte...

-Eskişehirli çiftçilerimize 1,5 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 AR-GE merkezini kurduk. Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti ilan ediyoruz. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldi. Eskişehir 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

"Teröristbaşını Edirne’de ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz?"

-Bu zat, Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda ne düşünüyor? Teröristbaşını Edirne’de ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra dökülün sokaklara diyerek 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu kişi değil mi? Bu kişi aday olarak çıkıyor, Bay Muharrem de ziyaret ediyor. Askerlerimize, komutanlarımıza hakaretlerinden ne düşündüğünü anlarsınız.

Kılıçdaroğlu'na: Ona da dava açtım, açtığım davaları da kazanıyorum zaten

-Bay Kemal Pensilvanya'ya gitmemiş, ben gitmişim. İddianı ispat et. Ona da dava açtım, açtığım davaları da kazanıyorum zaten.

-Diyarbakır'da miting yaptı, istihbarattan aldığım bilgiye göre katılanların hepsi HDP'li. Hakkari'de hiç Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar ama önlerde başka bayraklar var. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu.

-İnce'nin terör koridoruyla ilgili fikrini öğrenmek isteriz. Belki o arada Demirtaş da Edirne'de ne konuştuklarını söyler, onu da öğreniriz.

-Bay Kemal Pensilvanya'ya gitmemiş, ben gitmişim. İddianı ispat et. Ona da dava açtım, açtığım davaları da kazanıyorum zaten.

-Bay Muharrem’e fazla yüklenmeyelim. Genel başkanı tüm seçimleri kaybetmiş, bu da ona her seçimde kaybetmiş. Seçimlerden birinci çıkamazsan siyaseti bırakacağım diyebiliyor musun? Söz ver de Kemal Bey bir rahatlasın yav