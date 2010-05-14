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'Erdoğan isteseydi dört yıl önce Baykal'ı bitirirdi'

Erdoğan’ın 4 yıl önce Baykal’la ilgili bir belgeyi yayınlamak isteyen dergicilere “Yayınlarsanız sizi bitiririm” dediği ileri sürüldü.

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - Erdoğan’ın 4 yıl önce Baykal’la ilgili bir belgeyi yayınlamak isteyen dergicilere “Yayınlarsanız sizi bitiririm” dediği ileri sürüldü. Başbakanın eski Danışmanı Ahmet Tezcan iddiayı doğruladı...

Nihal Bengisu Karaca, üç gün önce TV’deki açık oturumda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili bilinmeyen bir belge olduğunu iddia etti. Karaca, TV’de “Baykal’a ait bir belgeyi ele geçirenler, danışmanı aracığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bu bilgiyi ulaştırdı. Başbakan da onlara, ’Bu yayınlanırsa, destek olmayı bırakın, sizi bitirmek için herşeyi yaparım ’mesajı iletmiş” dedi.


Tezcan olayı anlattı

Başbakanlık eski Basın Müşaviri Ahmet Tezcan dün bu iddiayı doğruladı. Habertürk TV’-de yayınlanan ’İkide Bir’adlı programı Nihal Bengisu Karaca ile sunan Tezcan, 4 yıl önceki olayla ilgili şunları söyledi:

“Nihal Bengisu Karaca, geçenlerde bir başka programda önemli bir bilgi verdi. ’Ben Başbakan’ın bir yakınından biliyorum ki’ diye başlayan bir sözü vardı. Bengisu’nun bahsettiği Başbakan’ın yakını, danışmanı bendim. Bunu açıklamak zorundayım. 4 yıl önce Sayın Baykal ile ilgili sol bir dergide yayınlanmak üzere gazeteci bir arkadaşımdan bir bilgi geldi. Sadece ’Eğer başımıza bir şey gelirse hukuksal destek verir misiniz’ diye de ben Sayın Başbakan’a bunu ilettim. Erdoğan, ’Bize yakışmaz’ dedi ve ekledi: ’Eğer arkadaşın üzerinde bir etkin varsa, bunun yayınlanmasına da engel ol. Çünkü biz kavgamızı ancak siyasette yaparız, başka alanlarda değil.’ Başbakan’ın sözleri üzerine dergi de zaten yayınlayamadı. Başbakan isteseydi Sayın Baykal’ın siyasi hayatı 4 yıl önceden biterdi. Ben Erdoğan’ı suçlamak yerine ona dua etmesi gerekir diye düşünüyorum.”

Tezcan, “O bilginin içeriği benimle mezara gidecek. Ama son kasetle alakası yok. O dergi de hala çıkıyor mu bilmiyorum” dedi.




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