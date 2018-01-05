Erdoğan istemişti; Bakan Özhaseki: Yeni imar planlarının 5 katı geçmemesi üzerine çalışıyoruz

2018 yılında İmar Kanunu'nda değişiklikler yapılacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Detayları sonra gündeme gelecek. Yeni imar planlarının 5 katı geçmemesi üzerinde çalışma yapıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erdoğan'ın "Ben dikey mimariden değil yatay mimariden yanayım" sözleri sonrası harekete geçerek yeni imar planı hazırlamaya başlamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık'ta düzenlenen 2017 yılı değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yatay mimarinin uygulanması noktasındaki talimatları anımsatılarak, bu konuda yürütülen çalışmalara yönelik soru üzerine Özhaseki, şehirlerde özellikle gayrimenkuller ve konutlarla ilgili dönüşümün, en zor dönüşüm şekli olduğuna dikkati çekti.

'Cumhurbaşkanımız kötü gidişi gördü'

Şehirlerde eskiden yapılmış planlar üzerinden haklar oluştuğunu, iyi niyetli alım satımlar geliştiğini ve bunları birdenbire geriye doğru çekemediklerini aktaran Özhaseki, "Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kötü gidişi gördüğü için ısrarla bundan sonra eğer yeni bir planlama yapılıyorsa, hele hele kamu eliyle yapılıyorsa 5 katı asla geçmesin. Belediyeler yeni alan açıyorsa 5 katı geçmesin, yeni bir imar adası ortaya çıkmışsa, yeni bir planlama varsa ve bir takım hukuki sonuçlar doğurmuyorsa, hukuki sonuç doğuracaklara çok ilişilemiyor, yine orada '5 katı geçmesin' emri var. Doğrusu bizim de çok hoşumuza giden bir emir. Hepimiz yerine getirmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimlikli binalar ortaya çıkacak"

Kuralların konulmasıyla, biraz zaman almakla birlikte kimlikli binaların ortaya çıkacağına işaret eden Özhaseki, "İmar Kanunu'nda bir takım değişikler de 2018 yılı içerisinde gündeme gelecek. Neler gelecek? Elimle kaleme aldığım, tek tek yazdığımız bazı konular var. Parsel bazlı yoğunluk artışları artık yasaklanacak. BelediyeMeclisi oturup Ahmet efendinin parseline 5 kat, yanındaki 5 katlı parsele de 25 kat veremeyecek. Böyle bir şey yok. Yapılamaz, bu adalet duygusunu da sarsıyor. İşte bu imar yasalarını bir taraftan Mecliste kanun haliyle milletin önüne koyacağız, bir taraftan da bizim yazdığımız yönetmeliklerle devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.