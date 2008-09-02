Erdoğan istedi, Dişli gitti

AKP, ilk kez bir parti yöneticisine "yolsuzluk faturası" kesti.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli görevinden ayrıldı. Dişli, hem AKP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan, hem de AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa etti.



YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU

AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, basın toplantısı yerine yazılı açıklama yapmakla yetindi. Dişli, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaban Dişli, yazılı açıklamada, "CHP'nin asılsız iddia ve iftiralarla şahsım üzerinden partimi yıpratmasına daha fazla izin vermemek için, kurucu mensubu olmakla her zaman iftihar ettiğim AK Parti'nin bugüne kadar büyük bir şeref ve onurla yürüttüğüm MKYK ve MYK üyeliği görevlerimden istifa kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Dişli, istifa kararını açıklamak için dün son kez katıldığı MYK toplantısında kurul üyelerini

"üzerine atılan iftiralar konusunda bilgilendirmeyi" ve "Başbakan Erdoğan'ın müsaadelerini almayı beklediğini" bildirdi.



-"HUKUK MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIM"-



Şaban Dişli, şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki bu kararımın birinci gerekçesi, şahsi hukukumun daima üstünde tuttuğum partimin hukukunu CHP'nin iftira siyaseti ve haksız saldırılarına karşı korumak olmuştur. İkinci gerekçem ise şeref ve haysiyetime yönelik ağır iftiralar karşısında hukuk önünde daha güçlü bir mücadele verebilmektir.

Hukukun temel ilkeleri, suçu mahkemelerce sabit olmadıkça herkesin masumiyetini esas almayı gerektirdiği halde, aksi yöndeki yargı kararlarına rağmen CHP yönetimi hem hakim hem savcı yerine geçerek hakkımda yargısız infaz kararı vermiştir.

Şimdi hukuk önünde hesaplaşma zamanı gelmiştir. CHP'nin iftiralarına karşı hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyım."



Karar MYK'da alındı



Erdoğan'ın başkanlığında dün yapılan ve 4.5 saat süren MYK toplantısında Dişli hakkındaki iddialar gündeme geldi. Birçok MYK üyesi, Dişli'nin açıklamalarını yetersiz buldu. Başbakan Erdoğan da Dişli'ye "Görevi bırak" dedi. Böylece Dişli, görevden alınma yerine kendi isteğiyle istifa etmiş oldu.



BOZDAĞ'IN RAPORU ERDOĞAN'A SUNULDU



AKP MYK, 11 Ağustos'ta yapılan toplantıda Dişli hakkındaki iddiaları gündeme almamıştı. Erdoğan, Dişli ile bu süre içinde iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. İki MYK üyesi Dişli'yi dinlerken, Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ özel bir rapor hazırladı. Bozdağ'ın raporunu dün Erdoğan'a sunduğu kaydedildi.



AKP MYK'DA NE KONUŞULDU?



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun dün gece geç saatlere kadar sürdü. İftar için ara verilen daha sonra devam eden toplantının bitiminde AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Parti Genel Merkezi’nden ayrılırken bir gazetecinin, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin durumunun toplantıda görüşüldüğünü" söylemesi üzerine "Biliyormuş gibi konuşuyorsunuz, nereden biliyorsunuz? MYK’da görüşülenlerin dışarıda konuşulması doğru değil. İçeride ne konuşulduğuna ilişkin hiçbir şey söyleyemem. Bu akşam bu saate kadar siz boşuna beklediniz" dedi.



Bir gazetecinin Dişli’nin toplantıya katılıp katılmadığını sorması üzerine de Arınç, toplantıya katıldığını ifade etti.

Dişli’nin toplantıda savunmasının olup olmadığı sorusuna Arınç, "Siz her şeyi biliyorsunuz, ama MYK’da ne konuşulduğunu dışarıda söyleyemem" karşılık verdi.



ŞABAN DİŞLİ VAKASI



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen iş takipçiliği karşılığı 1 milyon ABD doları rüşvet aldığı yönündeki iddiaları kimseyi tatmin etmeyen bir basın açıklamasıyla yalanlamış, "İftira atılıyor' demişti.

