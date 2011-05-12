Erdoğan: İstanbul için iki yeni şehrin inşasına başlıyoruz

T24 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “12 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul için iki yeni şehrin inşasına başlıyoruz” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde “İstanbul ve Türkiye için İki Yeni Proje”yi açıkladığı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul’da iki yeni şehrin kurulacağını açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul’un Avrupa yakasındaki şehrin, Karadeniz kıyısında ve maden alanlarında inşa edileceğini belirten Erdoğan, “Maden ocaklarının artık faaliyetlerini durdurduğu 40 bin hektarlık alan kurulacak şehir sayesinde yeniden hayat bulacak, yeşile ve hayata kavuşacak“ dedi.



Erdoğan, bu iki şehrin İstanbul’un ruhuna kesinlikle uygun olarak inşa edileceğini vurgularken “Bu konuda seçimden sonra fevkalade bir hal olmadıktan sonra 1 yıl sonunda inşallah makineler o bölgede çalışmaya başlayacak. Bu arada 3. köprünün ihalesini yapmış olacağız. Bir taraftan 3. köprüyle ilgili çalışmalar da proje bazında bitirilmiş olacak ve çalışmaları başlayacak” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:





‘Ağaoğlu belki işe girersin’



“Ama İstanbul’un kendi içinde nüfusunun artması başka bir olay, göç almak suretiyle bu nüfusu artırmak başka bir olay. Birinci derecede İstanbul’un bir deprem tehdidi altında olduğunu unutmamalıyız, en güvenli bölgenin de şu anda üzerinde şehirleri kuracağımız yerler olduğunu da ifade etmek istiyorum. Depreme hazırlık ve kentsel değişim, dönüşüm amacıyla bu iki yeni şehri inşa ediyoruz.”



1-1.5 milyon nufusu buralarda iskan etmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, toplantıya katılan iş adamı Ali Ağaoğlu’na yönelik, “Ağaoğlu, belki de bu işe girersin” dedi.



“Bu iki şehirden kastımız, iki ayrı şehir değil, bunlar İstanbul’un uzantıları, İstanbul’un mütemmimi” diyen Erdoğan, bu şehirlerle sadece İstanbul’da değil, Marmara Bölgesi’nde, sosyal ve ekonomik anlamda farklılıkları daha aşağıya çektiklerini, çok daha planlı bir sanayileşme ve kentleşmenin yolunu açtıklarını belirtti. Erdoğan, üçüncü köprünün güzergahının da buradan geçeceğini, üçüncü köprü, TEM ve E5’in de birbirine bağlanacağını dile getirdi.





Hem destek hem eleştiri



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı iki yeni şehir projesini uzmanlar farklı değerlendirdi. Bazı uzmanlar, İstanbul’un daha fazla gelişmesine neden olacak projeler yapılmaması gerektiğini belirtirken, bazı uzmanlar, bu projeden korkmaya gerek olmadığını, iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Görüşler şöyle:





Su havzaları ve ormanlar



- Tayfun Kahraman (TMOBB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı): “ Kanal İstanbul, 3. Köprü ve iki yeni şehir projesi aslında tek bir senaryo. Kamunun böyle bir kaynağı varsa, İstanbul’da daha öncelikli problemler var. Konut sorunu gibi. Yoksa, İstanbul için yapılacak bu işler göç hareketini canlı tutacak. Her zaman olduğu gibi İstanbul’a göç devam edecek



- Doç. Dr. Murat Cemal: (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi) - 3. köprüye karşı çıktığım için, iki şehre de karşı çıkıyorum. Başbakan 40 bin hektarlık bir alandan bahsetti. Genel bir bakışla, yoğunluk bir milyonun üzerine çıkar. Kontrollü büyüme olmaz, kentte bağlanır.Korumaya çalıştığımız orman, su havzalarımızın, kuzey alanlarımızın tehdit eder. Bahar niye yok oldu? Ekolojik dengeler değişti.1960’lar boyunca Paris’te uydu kentleri yaratıldı, bugün hepsi çöküntü alanı.





Korkacak bir şey olmaz



- Sinan Genim (Yüksek Mimar): “Avrupa yakasındaki şehir, meslektaşlar arasında da rehabilitesi konuşulan bölgede. Kilyos’u bir miktar geçtikten sonra Yalıköy’e, kuzeybatıya kadar uzanan kıyı şeridinin hemen gerisi. Zaten şu an inşaat artıklarıyla rehabilite edilmeye çalışılıyor. Kendiliğinden bir gölet de oluştu. Burayı şehre kazandırmak için buradaki yaranın kapatılması gerekiyor. Rehabilite için iyi bir fırsat.



- Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp (Kentbilimci, mimar) İki yeni kent ‘Ekokent’ anlayışıyla hazırlanmalıdır. İstanbul’un kanserli dokusu kocaman bir neşter ile temizlenerek bu iki Ekokent’e taşınmalı, çalınan yeşili İstanbul’a iade edilmelidir. Çok riskli olan bu projelerde yanlış yapılırsa İstanbul sizlere ömür olur.