T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Erdoğan: İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

3 yıl sürecek Bilim Merkezi projesi 100 milyon liraya mâl olacak

16 Haziran 2018 00:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Tersanesi'nde Bilim Merkezi kurulacağını açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim  Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine  yer verdi.

Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren  Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve  100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.

Erdoğan, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktararak,  şu detayları paylaştı:

"Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi,  dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitimprogramları, atölye ve  bilim gösterileri."

Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik",  "Yapay Zeka", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri  kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması  öngörülüyor.

 

ETİKETLER

haliçistanbulbilim merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24