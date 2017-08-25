Erdoğan, İstanbul Emniyeti'nin yeni yerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Emniyet binasının İstanbul'da Hasdal'a yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet Teşkilatımız çok daha verimli, farklı hizmetlerin verileceği bir imkana kavuşacak. Ve burası gerek büyüklük, gerek ihtiyaca göre bir projelendirmeyle güzel bir külliyeye İstanbul kavuşmuş olacak" dedi.

İstanbul'da Emniyet'e motosiklet teslim töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde komadık. Teröristlere misliyle cevabını verdik, veriyoruz. İnlerine girdik, giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü Allah'ın izniyle kazıyacağız.

Bu milletin huzurunu, gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok. Bu ülkeyi bölmeye de kimsenin hakkı yok. Onun için şu ilkelerden asla taviz veremeyiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu dört unsur bizim için hayatidir. ​

Bekçilik sisteminin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun. Bekçilerden devletimizin oradaki gözü, kulağı, sesi, güven kaynağı olmalarını bekliyoruz. Milletimiz güvenlik kuvetlerimize sahip çıkarsa, az gayretle çok netice elde edilir. Tam tersi olursa, milletimizle güvenlik kuvvetlerimiz arasında güçlü ilişki tesis edilemezse arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayız. Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi, jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz. "