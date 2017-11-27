Erdoğan, işsizliğin kaynağını gençlerin ve kadınların işe girmesine bağladı ama...

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın ödül töreninde konuştu.

Erdoğan, istihdamın artmasına rağmen işsizlik oranının artmasının gençlerin ve kadınların işgücüne katılımından kaynaklandığını söyledi ve ekledi:

"Bu durum ülkemiz için bir zaaf değildir. işgücüne katılımın yükselmesi bizi daha güçlü kılar. 2023’e kadar organize sanayi bölgelerinde yaratacağımız 1 milyon ilave istihdamla işsizliği azaltmayı hedefliyoruz."

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yalnızca yüzde 33. Bu nedenle Türkiye, kadınların işgücü katılımında OECD sonuncusu durumunda. OECD ortalaması ise yüzde 58.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı 1990'da yüzde 36'ydı, 2000'de ise yüzde 28'di.

Türkiye işgücüne katılmayan, okula gitmeyen ve mesleki eğitim almayan gençlerin oranında ise OECD birincisi.

OECD'ye göre Türkiye'de gençlerin işgücüne katılım oranı yüzde 42. Bu OECD ortalaması olan yüzde 47'nin gerisinde. Türkiye'de gençlerin işgücüne katılım oranı 1990'da yüzde 54, 2000'de ise yüzde 42'ydi.

Erdoğan konuşmasında faizlere dair de açıklamalarda bulundu.

'Kanal İstanbul ihaleye çıkacak'

"Faizler benim ekonomide en çok muzdarip olduğum alanı oluşturuyor" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Katılmıyorum ben, birilerinin faiz anlayışına katılmıyorum.

Borçlarımız, ödeme için para bulmamız gerekiyor, o bakımdan bizim yüksek faizle borçlanmamız lazım gibi yaklaşımları doğru bulmuyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar faiz yarışıyla değil güven esaslı girecektir. En güvenli olan yerler neresiyse vatandaş parasını oraya yatırır.

"Kanal İstanbul’un projesi bitme aşamasına geldi, ihaleye çıkacağız.

"Bu milletin mayası sağlam be. İhanet tohumları bizde kök bulamaz."