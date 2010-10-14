Erdoğan: 'İsrail özür dilemezse Ortadoğu'da yalnızlaşır'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da Türk Kızlayı'nın Mevlana Evleri'nin dağıtımı için yaptığı konuşma da israi hükümetine de seslendi. Erdoğan yaptığı konuşmada: İsrail özür dilemek ve tazminat ödemek zorunda. Bunları yerine getirmezse Ortadoğu'da yalnız kalmaya mahkumdur, dedi.



Pakistan'da coşkuyla karşılan Başbakan, Pakistan ve Türkiye halklarının bu ebedi dostluğu asla bozmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre:





'İsrail özür dilemezse Ortadoğu'da yalnızlaşır'



Türk Kızılayı'nın Pakistan'da yaptırdığı Mevlana Evleri'nin dağıtım törenine katılan Erdoğan, İsrail'e sert çıktı:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemek ve tazminat ödemek zorunda olduğunu belirterek, 'Bunları yerine getirmedikçe Ortadoğu'da yalnız kalmaya mahkumdur' dedi.



Pakistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani ile bir araya gelen Erdoğan, ardından da Türk Kızılayı'nın sel felaketinden etkilenen Multan'da yaptırdığı 600 adet Mevlana Evleri'nin dağıtım törenine katıldı. Konuşmasına, 'Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla' sözleriyle başlayan Erdoğan, terörle mücadele konusuna değindi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:





VAHŞİCE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



- Pakistan halkı olarak birliğinizi asla bozmayın. Açık söylüyorum, Pakistan'ın zayıf düşmesi birilerini sevindirir. Herhalde o birilerinin kimler olduğunu anlıyorsunuz. Onlar bizim için de sizin için de aynıdır.



- Aynı durum İslam dünyası için de geçerli. Eğer uluslararası sularda bir yardım konvoyuna denizden havadan birileri saldırabiliyorsa, bunlar gücü nereden alıyor? 9 kardeşimizi şehit edenler belli. Cenevre'deki İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği karar da rapor da ortada. Bunun gaddarlık olduğunu ifade ettiler. Vahşice olduğu ortaya çıktı. 19 yaşında bir genç, aslen Türk ama ABD vatandaşı. Bu gencin 2 kaşının arasından 2 cm ile 40 cm arası bir mesafeden infaz ederek şehit ettiler. AB ülkeleri çekimser kaldı. ABD, İsrail'in yanında yer aldı. 30 ülke rapora 'evet' dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin panel çalışmaları devam ediyor. Temenni ediyoruz ki hak yerini bulur. İsrail, özür dilemek durumundadır, tazminat ödemek durumundadır. Bunları yerine getirmedikçe Ortadoğu'da yalnız kalmaya mahkumdur.





KIZILCAHAMAM'A GİDEN TERLEYECEK!



AK Parti'nin geleneksel hale gelen Kızılcahamam Kampı yarın başlıyor. Üç gün sürecek istişare toplantısına, Bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra, kurucu üyeler, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri de aileleriyle birlikte katılacak.



Referandum sonuçlarının analiz edileceği toplantılarda, haziran ayı başında yapılması planlanan 2011 seçimleri için de yol haritası çizilecek. Kampa hazırlık çerçevesinde AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı, yurt genelindeki yöneticilerden raporlar alırken, referandum sonuçlarını daha önceki seçimlerin neticeleriyle tek tek karşılaştırdı. Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem de 20'ye yakın ili dolaşarak, 'Neleri yaptık, nerelerde eksik kaldık?' sorusuna yanıt aradı. Haluk İpek'in başında olduğu AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ise 'Hayır'ların çoğunlukta olduğu illerde kamuoyu araştırması yaptırdı.





KABİNE ÜYELERİ VE MİLLETVEKİLLERİ YÜZ YÜZE!



Öte yandan bu yıl ilk kez Başbakan Erdoğan'ın, kabineyi, milletvekillerinin karşısına çıkaracağı ve gelecek sorulara tek tek yanıt vermelerini isteyeceği öğrenildi. Bu çerçevede, özellikle Meclis'te kapalı oturumda ele alınan 'Terörle mücadele çalışmaları', 'İmralı ile devletin yürüttüğü diyalog süreci', 'Demokratik açılım' gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bu konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağı ifade ediliyor. Kamuoyunun merakla beklediği 'Tek tip askerlik' ve 'Bedelli askerlik' konularındaki gelişmelerin muhatabı ise Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül olacak.







