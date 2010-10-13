-ERDOĞAN: İSRAİL ORTADOĞUDA YALNIZ KALMAYA MAHKUM MULTAN (A.A) - 13.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara baskınıyla ilgili olarak İsrail'in, Türkiye'den özür dilemek durumunda olduğunu ifade ederek, ''Tazminat ödemek durumundadır. Bunları yerine getirmedikçe Orta Doğu'da yalnız kalmaya mahkumdur'' dedi. Erdoğan, Türk Kızılayı'nın sel felaketinden etkilenen Pakistan'ın Multan'da eyaletinde yaptırdığı Mevlana Evleri'nin teslim töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değindi. Pakistan halkına seslenen Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak terörle bir mücadele sürdürdüklerini ifade etti. Pakistan'da da ülkenin birliğine, bütünlüğüne kast edenlerin olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnanıyorum ki, Pakistan halkı olarak bu birliğinizi, bu beraberliğinizi, bu bütünlüğünüzü asla bozmayın. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyin. Pakistan'ın zayıf düşmesi Pakistan dışında birilerini sevindirir. Onun için güçlenmeye mecburuz" diye konuştu. -İSRAİL- Aynı durumun İslam dünyası için de geçerli olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, ''İslam dünyasını bölmek, parçalamak isteyen güçleri biliyorsunuz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz'' diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer uluslararası sularda bir yardım konvoyuna denizden havadan birileri saldırabiliyorsa, bunlar gücü nereden alıyor? Bunu sormamız lazım. 9 tane kardeşimizi şehit edenler belli. Cenevre'deki İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği karar da rapor da ortada. Bunun bir gaddarlık olduğunu da bu raporda ifade ettiler. Vahşice olduğu ortaya çıktı. 19 yaşında bir genç, aslen Türk ama ABD vatandaşı. Bu gencin 2 kaşının arasında 2 cm ile 40 cm arası bir mesafeden onu infaz ederek şehit ettiler. Ve sırtından iki mermi, vücudunun değişik yerlerinden 2 mermi, 5 kurşun ile şehit ettiler. Artık bunlar resimlerle adli tıp raporlarıyla tespit edildi. 9 şehidin vücudundan 30 mermi çıkarıldı. AB üyesi ülkeler çekimser kaldılar. ABD, İsrail'in yanında yer aldı. 30 ülke rapora 'evet' dedi. Şu anda BM Güvenlik Konseyi'nin panel çalışmaları devam ediyor. Temenni ediyoruz ki hak yerini bulur. İsrail, özür dilemek durumundadır, tazminat ödemek durumundadır. Bunları yerine getirmedikçe Orta Doğu'da yalnız kalmaya mahkumdur.'' Bu sel felaketi nedeniyle bir araya geldiklerini kaydeden Erdoğan, sel nedeniyle ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, evsiz kalanlara da sabır diledi. Yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini, ''Sayın Gilani yapılacak olanları açıkladı, şu anda attıkları adımları açıkladı. Ben de yapacaklarımızı söyledim. Bugünden daha tezi yok, hemen çalışmaya başlıyoruz. Yer tespitleriyle beraber adımlarımızı atıyoruz. 'Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği' diyorum'' diye tamamladı.