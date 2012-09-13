Erdoğan: İsrail konusunda şartlarımızı garantiye almayan arabulucular boşa yorulmasın

İsrail'le ilişkilere değinen Başbakan Erdoğan, "Şartlarımızı garantiye almayan arabulucular boşa yorulmasın" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan , bir takım temaslar için gittiği Ukrayna'da açıklamalarda bulundu. Libya 'da ABD 'li elçinin öldürülmesinin kaygı verici olduğunu belirten Erdoğan, "Terörün dini milleti yok. Ortak mücadele edilmesi şart" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan , Türkiye - İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk gayretlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

''İsrail ile ilgili bizi bugüne kadar arayarak bizimle bu konuda görüşmek isteyenlere verdiğimiz cevap bellidir. Birincisi özürdür, ikincisi tazminattır, üçüncüsü Filistin 'de ambargonun kaldırılmasıdır. Bunlardan herhangi birisi olmadığı sürece normalleşmenin olması mümkün değildir. Eğer bu üçünü garantiye, sağlama alacak varsa arabulucuya biz 'evet' deriz. Yoksa arabulucuların yorulmasına gerek yok'' dedi.

'Nefretle kınıyorum'

ABD'de yayımlanan filmin ardından İslam dünyasındaki tepkiler ve Libya'daki ABD büyükelçisinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, ABD büyükelçisi ve üç görevlinin öldürülmesi konusunun çok çok kaygı verici olduğunu, bunu şiddetle kınadığını söyledi.

Konuyla ilgili taziye mesajını dün ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce acılarını paylaşıyoruz. Türkiye bugüne kadar dünyada büyükelçilerini, diplomatlarını ne yazık ki teröre kurban vermiş bir ülke. O nedenle diplomatları hedef alan bu tür saldırıları en sert şekilde nefretle kınıyorum. Terörle mücadelenin biz her zaman yanında olduk. Zira şu anda terörle mücadele içerisinde olan bir ülkeyiz bunun ne olduğunu çok iyi biliriz. Her türüyle mücadelede kararlılığımız var. Çünkü terörün dini, milleti, ülkesi yoktur, teröre karşı ortak bir mücadele şarttır. İnanıyorum ki bu hadise, Libya'daki demokratik dönüşüme yönelik atılan adımları engellemeyecektir.”