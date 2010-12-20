-ERDOĞAN: İSRAİL BARIŞ ÇABALARINI ÇIKMAZA SOKTU ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in, son tutum ve davranışlarıyla bölgede barışın sağlanması yönündeki isteklerine dair çok sayıda şüpheler uyandırdığını" ifade ederek, İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına sırt çevirip Yahudi yerleşim birimlerini inşa etmeye devam ettiğini ve barış çabalarını çıkmaza soktuğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, YDSİK'nin Ankara'da düzenleyeceği toplantılar münasebetiyle Suriye haber ajansı SANA'ya verdiği röportajda, YDSİK’nin bölgesinde barış, istikrar ve refahı sağlayacak ciddi bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti. Suriye-Türkiye ilişkilerindeki güçlü ve hızlı gelişmelerin, halkların ideallerine ilaveten ortak sosyal ve tarihi bağlara dayalı bir şekilde siyasi yöneticilerden beklenenler ve iki tarafın sahip oldukları güçlü politik irade ışığında meydana geldiğini kaydeden Erdoğan, uzun süreli stratejik vizyonunun iki ülke arasındaki hızlı gelişmelerde önemli bir rol oynadığını ifade etti. -DÖRTLÜ İŞBİRLİĞİ PROJESİ- Suriye, Türkiye, Lübnan ve Ürdün arasında vaat edici dörtlü işbirliği projesine dikkati çeken Erdoğan, bu modelin gelişmesinin bölgede barış, istikrar ve refahın sağlanmasına ciddi ve etkili bir katkı sağlayacağına işaret etti. Erdoğan bu önemli dörtlü işbirliğinin, bölgenin daha önce benzerine tanık olmadığı ayrıcalıklı bir model teşkil ettiğini ifade ederek, kapılarının tüm bölge ülkelerine açık olduğunu ve aynı zamanda bu dörtlü işbirliğinin temel ilkesinin, ideal bir gelecek kurma yönünde tüm ortak olanakları kullanmak olduğuna değindi. Erdoğan ortak gelecek, coğrafya ve çıkarları paylaşan iki ülke halkının kültürel ve tarihi bağlarından güç aldığına vurgu yaptı. Pratik düzeyde ise stratejik işbirliğinden amacın mevcut anlaşmalar ve birleştirilmiş uygulamalar ışığında vizeleri kaldırmak ve serbest ticaret bölgesi kurmak olduğunu kaydeden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve Ürdün ile serbest ticaret bölgesi ve vizeleri kaldırma anlaşmasına imza attığını belirtti. Erdoğan, görüşmelerden önemli, somut ve olumlu sonuçlar elde edilmesi yönündeki inancını ifade ederek, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç ay içinde düzenlenecek önemli dörtlü zirveye ev sahipliği yapma sorumluluğunu üstlendiğini hatırlattı. Dörtlü işbirliğinin bölge sorunlarının çözümüne katkısı çerçevesinde Erdoğan, "bölge halklarının ancak bu yol ile onurlu ve refahlı bir yaşama kavuşacağı inancıyla Türkiye'nin Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamaya çalıştığını" söyledi. Erdoğan, dörtlü işbirliğinde hedefin, daha geniş bir çerçevede işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek olduğunu ifade etti. -"İSRAİL, BARIŞ ÇABALARINI ÇIKMAZA SOKTU"- Başbakan Erdoğan, Filistin-İsrail konusunda da ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarının dondurulması kararının yenilenmesi konusunda İsrail'i ikna etmede başarısız kalmasının Türkiye açısından derin bir endişe yarattığını açıkladı. "İsrail'in, son tutum ve davranışlarıyla bölgede barışın sağlanması yönündeki isteklerine dair çok sayıda şüpheler uyandırdığını" ifade eden Erdoğan, İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına sırt çevirip Yahudi yerleşim birimlerini inşa etmeye devam ettiğini ve barış çabalarını çıkmaza soktuğunu kaydetti. Barış sürecinde Suriye çizgisi ve bu yönde nihai bir çözüme ulaşmanın Ortadoğu barışının sağlanmasında oldukça ciddi bir önem taşıdığını da ifade eden Başbakan Erdoğan, İsrailli yetkililerin Türkiye'nin bu konuda dürüst bir aracı rolü oynadığını itiraf ettiklerini, fakat İsrail'in Gazze'ye yönelik düşmanca savaşı nedeniyle bu aracı rolünün hedefine ulaşamadığını söyledi. Erdoğan, Suriye'nin dolaylı barış müzakerelerine dönmesinde Türkiye'nin, aracı rolünü üstlenmesinin, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına verdiği büyük önemi yansıttığını ve kanıtladığını ifade etti. İsrail'in barış istediğini sözde ve pratikte kanıtlamasının önemine dikkati çeken Erdoğan, ABD ile AB üyesi ülkelerden bölgede barış sürecini aksatan politikalarını değiştirmesi için İsrail'e baskı yapmalarını istedi. Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinde olabilecek herhangi bir olumlu gelişmenin bu konuda olumlu yansımaları olacağını da belirtti. -TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK- Türkiye-İsrail ilişkileri ve bu ilişkilerden beklenenler çerçevesinde Erdoğan, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Cenevre'de temaslar olduğuna işaret ederek, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosundaki Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısı ve bu saldırıda hayatlarını kaybeden 9 Türk vatandaşına ilişkin Türkiye'nin taleplerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini yineledi. ABD ve AB üyesi ülkelerin İnsan Hakları Konseyinde Özgürlük Filosuna saldırıya ilişkin tavırları hakkında da Erdoğan, "insan hakları savunucuları olarak kendilerini öne çıkaran bu ülkelerden daha değişik bir tutum beklediklerini ve bu konuda büyük eseflerini dile getirdiklerini" kaydetti.