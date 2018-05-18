Erdoğan: İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kaldı

ABD'nin İsrail Büyükelçiği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askeri tarafından öldürülmesinin ardından, Filistinlilerle dayanışma için İstanbul Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs sadece bir şehir değildir, bir sembol, bir intihardır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır" dedi.

İslam dünyasını "İsrail’i kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz" sözleriyle eleştiren Erdoğan, "Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün İstanbul, Yenikapı yine müstesna bir gün yaşıyor. Yüreği Kudüs için yanan yüz milyonları temsil eden tüm kardeşlerimi selamlıyorum.

Kudüs sadece bir şehir değildir, bir sembol, bir intihardır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır.

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz?

Amerika'nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe vurdu.

Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil.

Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

Müslümanlar, kendi aralarındaki çatışmalarda ne kadar vicdansızsa hasımlarına karşı o derece pısırık, korkak bir görüntü içinde. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir.Ama biz bu işi çok kolaya ingirgedik.

Tüm Müslümanlara diyoruz ki, gelin birlik olalım, zalimlerin karşısına tek yürek olarak çıkalım. Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir.

BM Güvenlik Konseyi'ni tıkayan tek ülke şuan Amerika'dır.

İsrail'in uyguladığı devlet terörünü durdurulmaması halinde, dünya kimsenin kendini güvende hisstmediği bir noktaya gidecektir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. "