Erdoğan isim vermeden HDP'ye yüklendi: Silahlar olmasa, aldığı oyların yarısını bile zor alır

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Tekirdağ'daki konuşmasında yine CHP ve HDP'ye sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, "Bu ülkenin geçmişine şöyle baktığımızda göreceğiniz bir şey vardır, o da sürekli olarak nerede özgürlük kısıtlandıysa arkasında CHP vardır, hep böyle olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki mitingde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da aldıkları oy oranlarının sürekli yükseldiğine işaret ederek, "3 Kasım 2002'de Tekirdağ'da sandığa gittik. Belki o zaman biz kendimizi sizlere iyi anlatamamıştık. Oy oranı o zaman sadece yüzde 17 çıktı. Ama Tekirdağ sonradan bizi daha iyi tanıdı. Bizim ne yapmak istediğimizi gördü. 2007'de oy oranımız burada yüzde 29'a çıktı. Orada da durmadı. 2011'de oy oranımız yüzde 36 oldu. 30 Mart'ta Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesi'nde bizleri tercih etmedi ama yüzde 37 ile oy oranını en yükseğe çıkardı. Görünen o ki, Tekirdağ adım adım AK Parti'ye yaklaşıyor."

'Sanatçılara linç kampanyası başlatıldı'

Geçen hafta cuma günü İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ile alakalı vizyon belgesini açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumun her kesiminden çok değerli insanlar vardı. Yaklaşık 4 bin kişi o programa katıldı. Toplantıya tanınmış değerli sanatçılar da geldi. Toplantı bitti, bu sanatçılara karşı bir linç kampanyası başlatıldı. 'Vay efendim siz o toplantıya nasıl katılırsınız'. Bunlar güya özgürlükçü, güya demokrat. Ama özgürlük anlayışları da demokrasi anlayışları da sadece kendilerini, kendi mahallerini kapsıyor. Başkasına özgürlük yok, başkasına demokrasi yok. Ya bunlar sanatçı be. Sanatçı senin düşündüğün gibi düşünmeye mecbur mu? Yani Kılıçdaroğlu 'nun davetine giderse 'ya ya ya şa şa şa', Başbakan'ın davetine giderse 'yuh', böyle bir şey olabilir mi?"

Hopa saldırısı

"Bakın bunlar kendileri gibi düşünmeyenleri bir kaşık suda boğarlar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar özgürlük düşmanıdır. Bunlar demokrasi düşmanıdır. Bunlar geçmişlerinden itibaren hiçbir zaman özgürlüğün yanında yer almadılar. Bakınız, bu ülkenin geçmişine şöyle baktığımızda göreceğiniz bir şey vardır, o da sürekli olarak nerede özgürlük kısıtlandıysa arkasında CHP vardır, hep böyle olmuştur. Maalesef bunların mesleği bu, işi bu.



Önceki gün Artvin Hopa'da alçakça bir saldırı yapıldı. Belki duydunuz. Bir uluslararası yardım kuruluşu Artvin Hopa'da yetimlere iftar vermek istiyor. Orada vandallar toplanıyor, bu yardım kuruluşuna saldırıyor. CHP'li bazı milletvekilleri de bu alçakça saldırıyı destekliyor. Pensilvanya medyası aynı şekilde bu alçakça saldırının arkasında duruyor. Niye? Çünkü farklı olana tahammülleri yok."

' Silahlar olmasa, aldığı oyların yarısını bile zor alır'

Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki partinin var olduğunun bilindiğini belirten Erdoğan, "Birinci parti biziz. Bir diğer parti de malum, silahların desteğinde hareket eden bir parti o. Söylememe gerek var mı? Silahlar olmasa aldığı oyların yarısını bile zor alır. Ne diyor? 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz'. Hadi canım sende. Benim Kürt kardeşlerime, vatandaşlarıma sen bugüne kadar ne verdin ya? Ne desteği verdin, ne yardımı verdin? Ama AK Parti onlara bugüne kadar görmedikleri destekleri verdi. Güneydoğu bizimle ayağa kalktı. Şu anda Güneydoğu'da neredeyse havaalanı olmayan ilimiz yok. Hakkari, şu anda bütün engellemelere rağmen o havaalanını da yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, HDP'nin parlamenter sistemi içinde yer almaması gerektiğini şu sözlerle ifade etti, "Kongrelerinde Türk bayrağını asmayı kendileri için zillet kabul eden bu parti aslında bu ülkenin demokratik parlamenter sistemi içinde dahi yer alamaz, almamalı."