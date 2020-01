Erdoğan: İşçilerin ücretlerini kısıtlayıp iş kazalarından korumadan elde edilen kazanç haramdır!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıkarılan yasalara, alınan önlemlere rağmen çarpık zihniyet sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle işçilerin hayatını kaybettiğini dile getirerek “İşçilerin ücretleri ve sosyal hakları kısıtlanarak işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyacak önlemleri almayarak kazanç olmaz. Ve o kazanç bizim değerlerimizde haramdır” dedi.

Hürriyet'ten Sefa Özkaya'nın haberine göre, Erdoğan üretim sürecinde makine ile insanı aynı değerde gören anlayışı kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, meselenin imkan, para, teknoloji veya yasal düzenleme eksikliği olmadığını dile getirdi. Utanç vericini manzaranın ortaya çıkmasının nedeninin insana yönelik çarpık bakış açısı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “İnsanı sadece bir üretim aracı olarak gören mevcut anlayış insanı araçsallaştırarak insan hayatını değersizleştirmektedir. Bir fabrikanın üretim sürecinde makine ile insanı aynı değerde gören anlayışı ben kabul edemem. İnsana bu şekilde yaklaşanlar üretim maliyetlerini düşürmek kâr marjlarını artırmak için insan hayatını yok sayan adımlar atmaktan çekinmezler. İşçilerin ücretleri ve sosyal hakları kısıtlanarak işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyacak önlemleri almayarak kazanç olmaz. Ve o kazanç bizim değerlerimizde haramdır. Kazanmak değil çalmaktır, işçinin hakkını gasp etmektir” diye konuştu. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nın açılışında konuşan Erdoğan ana temanın sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği olmasının oldukça yerinde bir seçim olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

Önlenebilir kazalar

“Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı insanın en temel haklarından biridir. Ancak ILO’nun istatistikleri bize yapılan onca çalışmaya alınan mesafeye rağmen halen bu konuda arzu edilen seviyenin oldukça gerisinde kaldığımızı gösteriyor. ILO rakamlarına göre dünyada 1.2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü var maalesef her 15 saniyede 1 her günde yaklaşık bin işçi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. 360 bin kişi her yıl iş kazasından, 2 milyona yakın kişi meslek hastalıklarından aramızdan ayrılıyor. Bu sayının 22 binini çocuk işçiler oluşturuyor. Bunun yanında dünyada her yıl 160 milyon işçinin işle ilgili meslek hastalıklarına yakalandığını üzülerek şahit oluyoruz. ILO’nun da belirttiği gibi bu kayıpların yüzde 98’i şayet gerekli tedbir alınsa düzenlemeler uygulansa önlenebilir kazalardan kaynaklanıyor. Başlı başına bu rakamlar bile ortada üzerinde düşünmemiz gereken çok ciddi sorun olduğunu göstermektedir.”

İşçi de sorumlu

Erdoğan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini kabul ettiklerini dile getirerek öncelikle bu konuda herkesin kendini düzeltmesi ve insanı merkezine alan anlayışı öne alması gerektiğini vurguladı. Sadece işverenlerin, hükümetlerin alacağı tedbirlerle bu konunun üstesinden gelinemeyeceğini kaydeden Erdoğan işçilerin de hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan “Hükümet kuralı koymuş, işveren de üzerine düşen görevi yapmış tertibatı almış fakat işçimiz çok basit nedenlerin arkasına sığınarak bana bir şey olmaz diyerek bu tedbirleri uygulamıyor. Hava sıcak diye bareti takmayan, rahatsız ediyor diye koruyucu elbisesini giymeyen, hemen hallederim diye temel güvenlik önlemini almayan işçi kardeşim öncelikle kendi canını tehlikeye attığını bilmelidir. İşçilerin ve sendikaların bu konuda azami dikkatli olması imkanları sonuna kadar kullanması, olmadığı zaman işvereni zorlaması gerekiyor. Çalışan, idare, işveren ve sendikaların el ele vermesiyle bu bilinç topluma mal edilebilir, biri üzerine düşen görevi yerine getirmezse arzu edilen ilerleme sağlanamaz” dedi.

TOBB üyelerine 1 işçi al önerisi

Erdoğan daha önce de sık sık gündeme getirdiği bir öneriyi konferansta yineledi. Türkiye’nin en büyük işveren örgütünün bu konferansta olmadığını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üyesi 1.5 milyon işveren var. Şimdi buradaki her üye 1 kişiyi işe alsa ne demek bu 1.5 milyon işsize iş demektir. Her üye 1 kişiyi işyerine almış olsa 1.5 milyon işsize iş imkanı sağlanır. Ne kaybeder ki 1 kişiyi yanına aldığı zaman? Batar mı, tam aksine işi bereketlenir. Olay bu kadar basit ama maalesef. Öldüğünüzde o paralar da gelmeyecek, onlar burada kalacak.”

Hedef 1 milyon istihdam

Cumhurbaşkanı, İşkur’un geçen yıl 890 bin kişiye iş bulduğunu belirterek bu yılın ilk çeyreğinde bu rakamın 250 bine ulaştığını kaydetti. Erdoğan bu yıl hedefin 1 milyon kişi olduğunu söyledi.