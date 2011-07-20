-ERDOĞAN İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşmeleri kapsamında, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı, Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüştü. Başbakan Erdoğan, Lefkoşa Merit Otel'de siyasilerle görüşmesinin ardından, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Günay Çerkez ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Çıralı başkanlığındaki iş adamları ile bir araya geldi. ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen çözüm sürecine tam destek verdiklerini teyit ettiklerini ifade ederek, ''Daha iyi bir gelecek, daha huzurlu bir yaşam için tüm imkanlarını sunmaya hazır olduklarını tekrar gördük ve çok büyük mutluluk duyduk'' dedi. Türkiye'nin KKTC'ye desteğine teşekkür ettiklerini belirten Avcı, KKTC'deki ekonomik sorunlara da değindiklerini, partisinin önerilerini paylaştıklarını; üretim, özel sektör ve birçok konuda reform ihtiyacını dile getirerek, bu konulara destek vermeye hazır olduklarını ilettiklerini anlattı. Avcı, Kıbrıs Türkünün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için görüşlerini paylaştıklarını belirterek, ''Çok yararlı bir görüşme olmuştur. Sayın Başbakan'a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ettik'' diye konuştu. DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu da yarım saatlik görüşmede, gündeme getirmeye çalıştıkları bütün konuları ele almaya çalıştığını ifade ederek, bu konuların başında KKTC'nin içte yaşadığı sıkıntılar olduğunu, dış politikada herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. ''İçte sistemin çöktüğünü, başkanlık rejimine geçilmesi'' gerektiği görüşünü, Başbakan Erdoğan ile de paylaştığını ifade eden Ertuğruloğlu, ''Kıbrıs Türk insanının sıkıntı içinde olduğunu, sendikaların haddini aşarak, siyasi parti gibi davrandığını'', bu görüşlerini de Başbakan ile paylaştığını belirtti. Ertuğruloğlu, Türkiye ve Türk karşıtlığı ile bir yere varılamayacağını, Türkiye'yi yabancı bir ülke gibi görme alışkanlığından uzaklaşılması gerektiğini dile getirerek, ''Şahsen mutlu olduğum bir görüşme oldu'' dedi. Ertuğruloğlu, görüşmede hazır bulunan bakanlarla alanlarına yönelik temaslarının devam edeceğini belirtti. KTTO Başkanı Günay Çerkez de Başbakan'a, ülkenin içinde bulunduğu durumu, ekonominin gelişmesi ve büyümesi için odanın hazırladığı bir raporu sunduklarını belirterek, görüşlerinin raporda geniş olarak yer aldığını söyledi. KTSO Başkanı Ali Çıralı da Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sürdürülebilir olması için yapılması gerekenleri maddeler halinde sıralayarak Başbakan'a yazılı olarak verdiklerini ifade ederek, önerilerinin içinde en önemlisinin, KKTC'de üretilen ürünlerin Türkiye pazarına girişinin kolaylaştırılması yönünde bazı tedbirler alınması olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan, görüşmelerinin ardından otelden ayrılarak, Gazimağusa'ya hareket etti. Başbakan'ın görüşmelerine, Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı.