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Politika

ERDOĞAN IRAK'TA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR BAĞDAT (A.A)

29 Mart 2011 11:42

-ERDOĞAN IRAK'TA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Ulusal Meclisi'ndeki Türkmen bakan ve milletvekilleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Bağdat'taki Devlet Konukevi'nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleşti.  Toplantıya milletvekillerinden Şeyh Taki El Mevla, Erşad Salihi, Jale Neftçi, Hasan Özmen, Müdrike Ahmet, Nebil Harbo, Muhammed OSman, Abbas Bayati ve Bakanlar Turhan Müftü, Casim Muhammed Cafer katıldı. Başbakan Erdoğan, yemekli toplantı öncesinde de Iraklı bazı siyasi liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, yemekli toplantı öncesinde Irak Yüksek İslam Konseyi Lideri Ammar Al-Hekim, Irakiye Listesi Lideri Ayad Allawi ve Ulusal İttifak Listesi Lideri İbrahim Caferi'yi de ayrı ayrı kabul etti. 

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