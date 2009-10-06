Erdoğan: İnşallah IMF de biz de rahatlarız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile görüşmeler konusunda, ''İnşallah bu görüşmelerden sonra bu işi kapatırız, IMF de rahatlar biz de rahatlarız'' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları çerçevesinde, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, IMF ile görüşmelerin teknik uzmanlar tarafından yürütüldüğünü, olgunlaştırılmasının ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

Erdoğan, bir gazetecinin, IMF'den 45 milyar dolarlık öneri bulunduğuna dair haberleri hatırlatması üzerine, ''Böyle bir teklif gelebilir de gelmeyebilir de ama bunlar gelirken hangi gerekçelere bağlı, bunların şartları nedir, bunlar önemlidir. Bizim şu andaki toplantılarımız Dünya Bankası ve IMF toplantıları, IMF-Türkiye görüşmesi değil'' dedi.

Erdoğan, yıllık toplantıların bitmesinin ardından teknik çalışmaların süreceğini bildirdi ve ''İnşallah bu görüşmelerden sonra bu işi kapatırız. IMF de rahatlar biz de rahatlarız'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, polis maaşlarının ne olacağını sorması üzerine en düşük polis maaşının 1900 küsur lira olduğunu belirten Erdoğan, ''Askeri ile polisiyle tüm güvenlik güçleri gözümün nurudur, gözbebeğimdir. Ama ülkemizin de şartlarını düşüneceksiniz. Çünkü biz muhasebe defteri tutmuyoruz, parayı iyi yönetmenin kavgasını veriyoruz. İyi yönetirsek başarılı olacağız'' dedi.

Bu arada Erdoğan, IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile yaklaşık 5 dakika ayaküstü sohbet etti. Görüşmede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yer aldı.

Resepsiyona Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanısıra IMF ve Dünya Bankası Başkanları ile yıllık toplantılara katılan ülkelerin üst düzey temsilcileri katıldı.