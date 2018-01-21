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Politika

Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (1)

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na değindi

21 Ocak 2018 18:32

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok\" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır\'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusu\'nu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz.\"
 

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