Erdoğan: İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu "Türkiye, 5. sıraya yükselecek" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Kocaeli'nden gösterilen adaylarını tanıttı. Tanıtım sırasında yaptığı konuşmada ana muhalefete de yüklenen Erdoğan, "İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu '2030'da ABD 3. sıraya, Türkiye 5. sıraya yükselecek' dedi, biz değil, bunu bu kredilerle ilgili şirket söylüyor" dedi. Geçmişte Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki gösteren Erdoğan, bahsettiği şirketin ismini vermedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Tahir Büyükakın olarak açıklandığı toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında, Osmanlı ve Selçuklu’nun devamıdır.

Üyemiz olan 10 bin kişinin seçmen kaydı yok. Tüm il ve ilçe başkanlarıma buradan talimat veriyorum. Adreslerini bulup kayıt yaptıracaksınız.

"İzmir'den İstanbul'a olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük"

İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje.

"70 nire 9,5 nire?"

Geçenlerde ana muhalefetin başındaki bir zat sözcüleri diyor ki 'AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı.' Bu adam üstelik de maliyeci. Nedense bunların maliyecileri bir garip. CHP'nin geçmişi olan CHP DSP falan onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 14 yıllık ortalama 70,3 enflasyon. Bunların bir tanesi var ki tavan yapan yıl o da 1994 120,3 DYP/SHP. O CHP değil SHP diyorlar. Biz kargayı sesinden tanırız. 16 yıl bizim iktidarımız iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5. 70 nire 9,5 nire?

İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu '2030'da ABD 3. sıraya, Türkiye 5. sıraya yükselecek' dedi. Biz değil, bunu bu kredilerle ilgili şirket söylüyor.

"Yakında inşasına başlıyoruz"

En son dün açıklanan cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz."

Kocaeli'nin adayları

Erdoğan, konuşmasının devamında Kocaeli'ndeki adaylarını açıkladı. Buna göre adaylar ve aday oldukları ilçeler şöyle:

Başiskele: Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şayir

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt

Büyükşehir: Tahir Büyükakın