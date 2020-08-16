Erdoğan, incelemelerde bulunmak için Ayder Yaylası'na çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor.

Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı. Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti. Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti.

Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Buradaki hedefimiz inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder'de altyapısıyla, bütün buradaki konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla, her şeyiyle inşallah yeni Ayder bizim için turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak ve tabii ki havalimanının bitişiyle beraber de buraya gidiş-gelişler, gerek yurt içi gerek yurt dışı çok daha fazlalaşacaktır. Bu arada kayak turizmine yönelik bir çalışma da devam ediyor" diye konuştu.

'Yenileme' ve 'koruma' projesi yürütülen proje için daha önce açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" demişti.